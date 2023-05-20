Мэр Краснодара поручил «провести работу» с караоке-клубами из-за ситуации с исполнением песни Верки Сердючки

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил «провести работу» с городскими караоке-клубами из-за исполнения в одном из заведений песни Верки Сердючки (украинский певец Андрей Данилко) «Гулянка», в припеве которой есть строчка из украинского гимна — «Ще не вмерла Украина». Правоохранительные органы проводят расследование, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов»,— говорится в заявлении пресс-службы.

В мэрии уточнили, что инцидент произошел в караоке-клубе «Ля Мажор». Ролик с исполнением песни Верки Сердючки в заведении распространился в соцсетях, сообщила пресс-служба.

Управляющая «Ля Мажор» заявила, что клуб принципиально не включает песни на украинском языке, но с песней «Гулянка» звукорежиссер «не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные», передает пресс-служба администрации.

Как только в песне прозвучал припев на украинском языке, она была остановлена, утверждает управляющая. «Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому "на автомате" ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа, чтобы не допустить подобное в будущем»,— заключила она.

После начала военной операции на Украине подобные инциденты с песней «Гулянка» уже происходили в России. Так, 14 октября 2022 года начальнику муниципального учреждения культуры «Отдел культуры Кушнаренковского района» Башкирии Александру Десяткину и директору районного Дома культуры Олесе Вильдановой объявили выговор за эту композицию, которая играла на центральной площади села Кушнаренково 7 октября во время ярмарки.

Эрдни Кагалтынов