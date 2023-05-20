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Коммерсантъ FM
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«Ночь музеев» нарасхват

Какую программу подготовили культурные площадки Москвы для посетителей

Настольная игра о Третьяковке, лимузины первых лиц и огурцы от кота Бегемота: до начала акции «Ночь музеев» остается несколько часов. В рамках ежегодного фестиваля посетителей примут десятки культурных площадок. Спрос в этом году оказался ажиотажным: регистрацию на многие выставки, экскурсии, лекции и концерты закрыли еще в середине недели.

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Об этом и о специальной программе на ближайшие сутки “Ъ FM” рассказали в самих музеях:

Куратор молодежного направления Пушкинского музея Наталья Гомберг: «Будет прекрасный разговор про разнообразное страшное в искусстве, про то, что вообще вызывает зрительские эмоции; лекция о связи мемов и изобразительного искусства. Споет наш хор, который состоит из разных дружественных музею молодых людей».

Директор музея Михаила Булгакова Валентина Агафонова: «В квартире, которая славится "нехорошей", сыграем спектакль-бродилку "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Афанасьевича. Хит сезона — "Рагно, воды!", иммерсивный спектакль. Зрители оказываются за сценой МХАТа, где идут репетиции "Мольера" по его пьесе "Кабала святош". В новом пространстве на Арбате — иммерсионный "Бегемот-театр". Там коты Бегемоты из "Мастера и Маргариты" будут играть с посетителями в шахматы, общаться, водить экскурсию, даже угощать солеными огурцами. Регистрация уже закрыта. Ожидаем до 3 тыс. посетителей».

Представитель пресс-службы Третьяковской галереи Наталья Карчун: «Посещение постоянной экспозиции в Новой Третьяковке и малых музеев будет по бесплатным билетам. В Новой Третьяковке с 18:00 пройдет квест "Тайны неизвестного" по выставке "Увидеть неизвестное". Перед башней Татлина будет работать игротека, где можно сыграть в настольные игры по мотивам Третьяковской галереи. Там же состоится концерт "Истории о классических партитурах и авторах". В программе Чайковский, Стравинский, Шостакович, Бриттен и Пярт. Во внутреннем дворике состоится диджей-сет. В западном крыле будет презентация аудиопрогулки, посвященной Хамовникам и быту района с 1930-х годов до настоящего времени».

Пресс-секретарь музея-заповедника «Остафьево» Наталья Палюхевич: «Запланированы концерты, образовательные программы. Можно узнать о традициях балов и салонов в Москве XIX века. В парке у нас пройдет экскурсия о старинных деревьях, которым уже больше 200 лет. Экскурсоводы расскажут о "карамзинских" дубах, знаменитой липовой аллее, которую Пушкин назвал "Русский Парнас". Если сравнивать с прошлым годом, когда музей посетили более 1,8 тыс. человек, в этом рассчитываем на цифру более 2 тыс.»

Помимо выставок крупных культурных площадок заинтересовать посетителей может, к примеру, программа от ВДНХ, полагает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Конечно, можно сходить в Третьяковскую галерею, чтобы посмотреть на "Троицу" Андрея Рублева, пока она не уехала в церковные структуры. Я остановлюсь на том, что привлекло мое внимание, а именно некие новые институции, которые участвуют в нынешней "Ночи музеев".

Дмитрий Буткевич — об участии клуба ЦСКА в «Ночи музеев»

Например, ВДНХ примет участие 32 площадками, общее название — "Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ". Особенно понравился Музей Гаража особого назначения ФСО России, позволят посмотреть на автомобили первых лиц государства.

А вот Музей транспорта Москвы, который расположен там же, обещает бесплатную акцию с названием музейное ралли "Тур Культур". Здесь на 21 старинном автомобиле можно будет поездить по самым разнообразным музеям столицы. Еще одно забавное мероприятие — колесо обозрения "Солнце Москвы", можно будет посмотреть на город с высоты 140 м.

У нас сейчас практически нет международного обмена, естественно, люди могут посещать только постоянные экспозиции или временные выставки, которые организованы из отечественного фонда. У меня ощущение, что "Ночь музеев" — скорее мероприятие тусовочного характера. Просто ты решил посетить какое-то мероприятие, о котором сформировано положительное общественное мнение.

Если ты хочешь сходить в музей, лучше идти не ночью в толпе народа, а днем, если цель — конкретно посмотреть какие-то вещи».

«Ночь музеев» пройдет в 17-й раз. Как сообщили “Ъ FM” в столичном департаменте культуры, в прошлом году в акции поучаствовали почти 170 тыс. человек, в том числе 130 тыс. в онлайн-формате.

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Елизавета Скобцова

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