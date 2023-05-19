Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, на что стоит обратить внимание в ночь с 20-го на 21-е мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уже в субботу, 20 мая, грядет ежегодная культурная акция «Ночь музеев». Не буду сегодня о прошлом, хотя, конечно, специалисты помнят, что родилось это начинание в Берлине пару десятилетий назад. Не буду считать цифры рекордов, которые отечественные музейные институции ставят год от года по посещаемости в эту почти сакральную уже дату для российских специалистов, ну и для всех тусовщиков, которые так-то в музей, может, и не зайдут, а вот на общем хайпе…

Да неважно. Главное для меня, человека, для которого первые пять лет трудовой деятельности прошли как раз в музее, любой посетитель — праздник. И здесь их будет много!

Очень привлек ВДНХ, который анонсирует аж 32 площадки под общим слоганом «Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ». В этом есть логика — на громадной территории расположены строения, в которые ты можешь заходить, начиная с шести вечера и до полуночи.

Почти в каждом павильоне обещают музыкальные программы, однако реальные музеи, которых, кстати, (и для меня это неожиданность) здесь очень много, иногда берут за вход деньги, что вообще-то противоречит самой идее проекта.

И вот какая информация неожиданно попала мне в руки. Впервые к акции «Ночь музеев» присоединился профессиональный футбольный клуб ЦСКА. О, как!

Что может быть интереснее таинственного вечернего футбольного стадиона? В рамках акции клуб проведет эксклюзивную экскурсию для болельщиков по стадиону: можно будет зайти в «конюшню», то есть в раздевалку, выйти на футбольное поле под гимн, пробить по воротам, сфотографироваться с различными кубками. Для гостей будут открыты даже те места, которые обычно недоступны.

Вечер мечты для меня, спартаковского болельщика, с самого раннего детства. Надеюсь, меня простят мои коллеги-«спартачи»: спортивные обозреватели “Ъ FM” Владимир Осипов и Петр Шадрин.

Зато уверен, что эта программа понравится нашему политическому обозревателю Дмитрию Дризе, а прежде всего — главному редактору Алексею Воробьеву, потому что с «конями по жизни»...

Кстати, посещение музея ЦСКА тоже платное, даже 20 мая.