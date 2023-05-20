Пермские производители артиллерии и комплектующих для ракет попали по санкции США

Министерство торговли США опубликовало очередной список физических и юридических лиц, попавших под санкции этого государства. В нем оказались оборонные АО «Пермский завод «Машиностроитель» и ПАО «Мотовилихинские заводы». В начале этого года в санкционный список США было включено ЗАО «Специальное конструкторское бюро», где сейчас сосредоточено оборонное производство «Мотовилихи». ПАО и «Машиностроитель» находятся также под санкциями Канады.

АО «Пермский завод „Машиностроитель“» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. 79% акций компании принадлежит ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».

ПАО «Мотовилихинские заводы» занимается производством артиллерийских систем, а также продукции гражданского назначения, металлургией. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение». С 2018 года машхолдинг находится в процедуре банкротства.