Главные новости за 15-19 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовский волейбольный клуб «Протон» впервые взял бронзу Женской суперлиги. ВК закончил серию счетом аналогичным итогу последнего матча — 3:2. Для «Протона» (команда была переименована в 2009 году) это первые медали Суперлиги.

Городской парк в Саратове закрыли на неопределенный срок. «Лукоморье» недоступно для посетителей после гибели пожилой женщины и ребенка под упавшей ветвью признанного до этого экспертом здоровым 200-летнего дуба.

Саратовская, Волгоградская, Астраханская и Пензенская области практически не изменили позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов России. При расчетах учитывали объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета и показатели социальной сферы.

АО «Саратовские авиалинии» не смогло оспорить решение о досрочном расторжении договора аренды земли под бывшим аэропортом «СаратовЦентральный». Региональные власти заявляли о планах превратить освободившуюся землю в масштабный проект «Город Будущего» за несколько лет до подачи соответствующего иска.

Саратовский авиамоторный завод будет расширен. Губернатор Роман Бусаргин дал ряд поручений по итогам визита вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Собственники участков в Пензенском поселке не смогли оспорить статус курорта. Продолжается спор владельцев участков в пензенском поселке Ахуны с региональными властями о праве на землю. Территория площадью порядка 20 га с лесом признана курортом 23 года назад, однако в 2014 году была передана подведомственному региону учреждению.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) рассмотрит жалобу депутата гордумы Волжского Альберта Кармазиновского, не согласившегося с решением Волгоградского областного суда, который указал, что оспаривать процедуру выборов главы города может только претендент на это кресло.

В Саратове появится комиссия по освобождению берега Волги от частников.

Бюджет Саратовской области за год вырос на 12,6%.

Саратовский министр финансов отчиталась о сокращении госдолга региона. По словам Ирины Бегининой, в прошлом году область отказалась от привлечения рыночных заимствований для покрытия дефицита бюджета. Вместо этого были использованы федеральные бюджетные кредиты. Таким образом, удалось снизить расходы на обслуживание долга на 1,3 млрд руб и перенести сроки погашения на 2029 год.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Саратовской области представить доклад о ходе проверки по опубликованному в интернете видеообращению жительницы Советского района, сообщает пресс-служба федерального ведомства. Женщина утверждает, что 12 мая ее сына избили сотрудники полиции.

Поправки в Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности...» прошли профильный комитет регионального парламента — документ предполагает запрет на строительство многоквартирных домов без доступных объектов социальной инфраструктуры. Профессиональные участники рынка предрекают региону рост цен на недвижимость.

Апелляционный суд признал недействительным один из заключенных без проведения конкурса контрактов на проведение дноуглубительных работ на Волге в Наримановском районе Астраханской области. Общая стоимость восьми подрядов составила порядка двух миллиардов рублей. Администрация области в суде объяснила решение о заключении контрактов с единственным поставщиком введением в регионе режима повышенной готовности в связи с прибытием беженцев с Донбасса и срочной подготовкой к ежегодному паводку.

Начальника подразделения судостроительного завода «Лотос» в Астраханской области подозревают в мошенничестве.

СКР завело дело о халатности на служащих саратовской мэрии. По данным следствия, в период с декабря 2021 года по май 2023 сотрудники администрации не предоставили жильцам признанного аварийным и расселенного дома на станции Тарханы новое жилье.

Уголовное дело саратовской бизнесвумен Надежды Шиловской поступило в суд.

Дарья Васенина