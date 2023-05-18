Саратовский министр финансов отчиталась о сокращении госдолга региона

В прошлом году областной бюджет был исполнен без дефицита и сократил государственный долг за счет федеральных кредитов и роста налоговых поступлений. Муниципалитеты получили рекордные трансферты и субсидии на социальные проекты. Об этом министр финансов региона Ирина Бегинина сообщила на публичных слушаниях по проекту закона Саратовской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год».

По ее словам, в прошлом году область отказалась от привлечения рыночных заимствований для покрытия дефицита бюджета. Вместо этого были использованы федеральные бюджетные кредиты. Таким образом, удалось снизить расходы на обслуживание долга на 1,3 млрд руб и перенести сроки погашения на 2029 год.

Министр отметила, что объем государственного долга области на начало 2023 года составил 59,3 млрд руб, из которых 94% приходятся на «дешевые» бюджетные кредиты. Задолженности по банковским кредитам не имеется. Рейтинг кредитоспособности области определен как стабильный.

По данным министерства, доходы областного бюджета в прошлом году составили 163,6 млрд руб, что на 12,6% больше, чем в 2021 году. Расходы выросли на 15,7% и достигли 163,4 млрд руб. Таким образом профицит составил порядка 200 млн.

Министр также сообщила, что муниципальным образованиям были предоставлены межбюджетные трансферты в объеме 49,5 млрд рублей, что составляет около трети расходов областного бюджета. Это на 11,4% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, муниципалитеты получили 138,5 млн рублей областной субсидии на реализацию инициативных проектов граждан. Общая стоимость этих проектов превысила 202 млн рублей.

Никита Маркелов