Глава СКР поручил доложить о ходе проверки по факту избиения школьника в Саратовской области якобы сотрудниками полиции

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Саратовской области представить доклад о ходе проверки по опубликованному в интернете видеообращению жительницы Советского района, сообщает пресс-служба федерального ведомства. Женщина утверждает, что 12 мая ее сына избили сотрудники полиции.

Обращение Ольги Паратовой к главе СКР разместил на своем YouTube-канале правозащитник Борис Ушаков. Женщина рассказала, что ее 14-летнего сына якобы избили сотрудники полиции на выходе из автобуса из пгт. Степное в рп. Советское. Школьник ехал в гости к бабушке.

По словам матери, полицейские пытались добиться от подростка признания в хранении наркотиков. Они якобы обыскали ребенка, но ничего запрещенного не нашли. Затем, как рассказал женщине мальчик, сотрудники отпустили его, велев сказать родителям, что он выпал из автобуса.

В СУ СКР по Саратовской области начали доследственную проверку.

Дарья Васенина