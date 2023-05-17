С иском в Ахуны

Продолжается спор владельцев участков в пензенском поселке Ахуны с региональными властями о праве на землю. Территория площадью порядка 20 га с лесом признана курортом 23 года назад, однако в 2014 году была передана подведомственному региону учреждению. Несколько лет спустя оно обанкротилось — земля с торгов попала в частные руки, была размежевана под ИЖС и попала на рынок. После того, как на некоторых участках началось строительство, прокуратура назвала приватизацию 2014 года незаконной и подала в суд, однако разбирательство приостановили до рассмотрения другого иска: Владельцы решили обжаловать постановление правительства, которое делает Ахуны курортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В курортную зону Ахун входит сосновый бор

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В курортную зону Ахун входит сосновый бор

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пензенский областной суд не стал отменять решение региональных властей о признании ахунского соснового бора курортом. Таким образом, семеро истцов не смогли доказать право на владение земельными участками без обременений — часть граждан уже успели частично возвести на приобретенной земле коттеджи. Решение приняла судья Елена Шилахаева. С февраля текущего года строительство в Ахтуне запрещено — соответствующие обеспечительные меры в рамках другого спора о той же земле наложил Железнодорожной районный суд Пензы — прокуратура требует признать право собственности физических лиц на земельные участки недействительным. На данный момент разбирательство приостановлено до вступления в силу решения Пензенского областного суда.

Истцы утверждали, что лесная территория площадью более 27 га в 2019 году был приватизирована и продана на торгах 29 собственникам с последующим дроблением на более мелкие участки.

Правительство Пензенской области еще в 2000 году установило за Ахунами статус бальнеогрязевого курорта. Заявители указывали, что при утверждении перечня курортов регионального значения, в том числе «Ахун», не были проведены специальные курортологические, гидрогеологические и иные исследования. Отмечалось и то, что постановление областного правительства не было опубликовано в печатных средствах массовой информации — это нарушает нормы законодательства. Судья Шилахаева установила, что покупатели могли выяснить информацию о наличии обременений до покупки участков.

Представитель четырех истцов юрист Павел Усач в беседе с «Ъ» охарактеризовал решение суда как «рабочее» и добавил, что его доверители готовы дальше отстаивать свои права. Вероятность подачи апелляционной жалобы в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде господин Усач оценил в «99%».

Курортологические исследования, которые упоминали истцы, проводились в Ахунах с начала 80х годов; тогда же были пробурены скважины для минеральной воды. Позже на территории начала появляться курортная инфраструктура. В 2000 году региональные власти придали Ахунам статус курорта — именно этот документ стал предметом спора 23 года спустя.

Председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников природы и культуры (ВООПИК) Станислав Блинов рассказал «Ъ», что Ахуны фактически являются зоной рекреации более ста лет. «Еще в XIX веке Ахуны были рекреационной зоной с целебным воздухом соснового бора. В 1920 году на базе купеческих теремов открылся первый в Поволжье дом отдыха. Тогда же там появилась психиатрическая больница. В 1970 году разведаны лечебные минеральные воды, а затем и грязи». Собеседник «Ъ» сообщил, что посетил большинство заседаний в областном суде. По мнению господина Блинова, основная причина спора — сомнительная приватизация курортной территории и вывод земли в гражданский оборот. По словам собеседника «Ъ», как минимум до 2014 года земля Ахун находилась в собственности правительства Пензенской области, будучи частью психиатрической больницы. После регион выкупил у дочерней структуры министерства государственного имущества Пензенской области — ООО «Агентство ипотечного кредитования» — пакет акций; расплатившись как раз участками курортной зоны, площадью 27 га. Пост губернатора Пензенской области тогда занимал Василий Бочкарев; а ООО «АИК» возглавлял его племянник — Вениамин Бочкарев. 9 июня 2017 года организация обанкротилась; выкупленные акции обесценились. В начале сентября 2019 года Ленинский районный суд Пензы приговорил Вениамина Бочкарева к 2,5 годам колонии за злоупотребление полномочиями на посту гендиректора ООО «АИК». Ахунская земля тогда в приговоре не ­фигурировала.

«В 2013 году землю оценили в 330 млн руб., но когда имущество банкрота выставили на торги, никто не торопился его покупать. Видимо, никто не хотел связываться с землями курортов. Когда покупатель нашелся, цена упала примерно до 6 млн им стал предприниматель Алексей Орловский. Землю разделили на 173 участка — часть из них оказалась в собственности у разных людей. Тогда же администрация города внесла изменения в вид разрешенного использования земли — появилась возможность строить на участках коттеджи»,— рассказал господин Блинов. По его словам, до «конечного потребителя» дошло семь участков. После этого владельцы участков и попробовали оспорить законность присвоения Ахунам статуса курорта.

«Никакого плана коттеджного поселка нет. Застройка, которая началась — стихийная, под пилу идут сосны и дубы»,— объяснил собеседник «Ъ» и добавил, что на данный момент к застраиваемым участкам отсутствует проезд — только грунтовая дорога, которая проходит как раз по курортной земле.

В прошлом году прокуратура признала приватизацию незаконной и обратилась в Железнодорожный районный суд с требованием вернуть имущество в государственную собственность. Первое заседание состоялось 3 февраля текущего года — в деле был заявлен 51 участник; истцами числились и.о. прокурора района и министерство госимущества региона. Среди ответчиков фигурировали 26 физических лиц, ряд организаций; а также арбитражный управляющий АИК Василий Батраков. В итоге судья Оксана Нестерова приостановила рассмотрение дела до разрешения спора о включении Ахун в реестр курортов. То есть после вступления решения Пензенского областного суда в законную силу.

Никита Маркелов