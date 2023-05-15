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Городской парк в Саратове закрыли на неопределенный срок

Городской парк в Октябрьском районе Саратова закрыли на неопределенный срок. Об этом сообщили на сайте «Лукоморья».

Горпарк закрыли 10 мая после того, как в «Лукоморье» погибли два человека. На 80-летнюю женщину и девятилетнюю девочку упала ветвь 200-летнего дуба. Изначально парк собирались открыть 12-го мая, затем срок продлили до 15-го. Теперь администрация арендатора общественного пространства предупреждает о закрытии на неопределенный промежуток времени.

Позиция ООО «Квартал», которое долгие годы арендует у города парк, состоит в том, что выше обозначенное дерево принадлежит мэрии и находится на балансе администрации Октябрьского района. По словам представителей, в распоряжении организации имеется экспертное заключение о том, что дерево было здоровым.

В пресс-службе СУ СКР по Саратовской области «Ъ» уточнили, что результаты судебной экспертизы, которая должна установить, в каком состоянии было дерево на момент ЧП, пока нет.

Дарья Васенина

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