Дома не появятся без школ

Поправки в Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности…» прошли профильный комитет регионального парламента — документ предполагает запрет на строительство многоквартирных домов без доступных объектов социальной инфраструктуры. Еще до проектирования застройщику придется определять, в какие школы и детские сады будут ходить дети жильцов, а также учитывать наличие в учреждениях свободных мест. Авторы законопроекта уверены, что новая норма поможет избежать социальной напряженности. Профессиональные участники рынка предрекают региону рост цен на недвижимость.

Комитет по жилищной, строительной и коммунальной политике Саратовской областной думы поддержал законопроект, который установит запрет на строительство жилых домов без объектов социальной инфраструктуры. Новелла предлагает внести в региональный Закон от 9 октября 2006 года № 96ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» следующий тезис: «Строительство или реконструкция объектов жилого назначения (многоквартирные дома) без обеспеченности и (или) доступности объектами социального назначения не допускается». Из пояснительной записки следует, что застройщики будут обязаны учитывать потребности граждан в школах, детских садах и поликлиниках еще на этапе определения участка для жилых домов. Согласно другому изменению, проект планировки территории должен будет включать в себя положение о характеристиках планируемого развития. В частности, согласующий стройку исполнительный орган власти будет смотреть на плотность застройки, параметры территории и возводимых строений, а также наличие необходимых для жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Саратовские парламентарии озаботились регулированием строительной отрасли после того, как в минувшем апреле спикер Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал власти региона за строительство в городах субъекта многоквартирных домов без надлежащего количества доступных социальных объектов. В ходе визита господин Володин побывал в саратовском микрорайоне САЗ, где ППК «Фонд развития территорий» достраивает два 25-этажных дома. Тогда региональные чиновники не смогли объяснить парламентарию, в какие школы и детские сады отправятся дети будущих жильцов. После этого правительство области приняло поправки в постановление, регламентирующее градостроительство. В соответствии с новыми нормами министерство строительства и ЖКХ региона более не может выдавать разрешения на строительство домов, если в 300 метрах от жилья не будет хотя бы запланировано строительство детского сада; а в 500 метрах — школы. Один из авторов нового законопроекта, депутат Саратовской областной думы Александр Бурмак объяснил «Ъ», что поправки в закон потребовались, чтобы регулировать применение градостроительных норм исходя из параметров обеспеченности территорий объектами социальной инфраструктуры: «Согласно действующему нормативу, ответственное лицо, выдавая разрешение на проектирование, смотрит только на удаленность школ и детских садов от будущего дома. Следить за наличием мест в школах и детских садах на текущий момент не требуется». Господин Бурмак не исключил ситуацию, когда несколько застройщиков в один временной промежуток изъявляют намерение возвести дома рядом с одним детским садом и оной школой. В таком случае оснований для отказа у чиновников не будет; тогда как в случае выдачи разрешений результат окажется прежним — нехватка мест. Собеседник «Ъ» добавил, что уже выданные разрешения на строительство под действие закона не попадут не попадут. Александр Бурмак упомянул и о том, как после принятия закона будет определяться, за счет каких средств будут строиться соц­объекты: «У строителя есть кусок земли. Он его каким-то образом получил. Если он его получил, выкупив у государства — то, наверное, государство должно построить там объекты социальной инфраструктуры. Если же он за копейки взял его в аренду — ну пусть тогда сам и строит»,— рассказал собеседник «Ъ».

Законопроект приведет к росту цен на саратовскую недвижимость, однако критичным для рынка он не станет, считает агент по недвижимости Николай Михейкин: «Саратовская область должна перенимать позитивный опыт других регионов — Пензы, Казани, Москвы, Самары, где при строительстве домов учитывается потребность граждан в инфраструктуре Мы в этом плане на данный момент отстаем. Закон подтолкнет рост цен, но пока рано говорить о том, насколько сильно». По словам собеседника „Ъ“, рынок не позволит поднять цены слишком высоко. «Если цена будет слишком сильно расти вверх, застройщик не сможет найти покупателя». Господин Михейкин добавил, что и сейчас у застройщиков есть определенные проблемы с реализацией построенного объема жилья — это вынуждает продавцов устраивать разного рода «распродажи», чтобы подстегнуть спрос. Собеседник «Ъ» добавил, что наличие доступных объектов инфраструктуры сделает жилье привлекательнее и компенсирует падение спроса, вызванное ростом цен.

Никита Маркелов