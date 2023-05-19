В Саратове появится комиссия по освобождению берега Волги от частников

Администрация Саратова совместно с региональной прокуратуры, ГУ МВД и управлением Росприроднадзора по Саратовской области разрабатывает механизм пресечения фактов нарушения водного законодательства. Речь идет о самовольном занятии земельных участков в защитной зоне прибрежной полосы, пишет в своем Telegram-канале глава города Лада Мокроусова.

Госпожа Мокроусова объяснила, что проблемы вскрылись во время реконструкции и продлении набережной в Саратове: «но это лишь часть береговой полосы реки Волги и это не единственный водный объект на территории [города — «Ъ»]».

Глава Саратова уточнила что по закону полоса земли вдоль берегов рек предназначена для общего пользования, доступ к воде не может быть перекрыт владельцами прилегающих береговых участков: «однако на практике случаи самовольного захвата прибрежной зоны, к сожалению, не редкость».

Для решения обозначенного вопроса в городе создадут межведомственную рабочую группу. Планируются выезды, целью которых станет обследование берега в Саратове с помощью геодезического, спутникового оборудования, фото- и видеофиксации объектов.

«В рамках действующего законодательства будут проводиться контрольные мероприятия с последующим объявлением предостережений, передачей материалов в судебные органы и в надзорные инстанции для принятия мер по освобождению территории», — говорится в сообщении Лады Мокроусовой.

Дарья Васенина