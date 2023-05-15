Авиалинии покинули Верховный суд

АО «Саратовские авиалинии» не смогло оспорить решение о досрочном расторжении договора аренды земли, где до 2019 года располагался аэропорт «СаратовЦентральный». Верховный суд РФ не стал выносить на заседание коллегии кассационную жалобу арендатора — в прошлом году Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил соответствующие требования чиновников к компании; ответчики пробовали обжаловать его во всех инстанциях, однако не добились успеха. Региональные власти заявляли о планах превратить освободившуюся землю в масштабный проект «Город Будущего» за несколько лет до подачи соответствующего иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт располагался в городской черте с 1931 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Аэропорт располагался в городской черте с 1931 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Верховный суд РФ не стал выносить на заседание коллегии кассационную жалобу ОА «Саратовские авиалинии» — организация пробовала оспорить решение первой инстанции, которая досрочно расторгла договор с регионом об аренде участка земли старого аэропорта. «Доводы кассационной жалобы и материалы дела… не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав»,— гласит текст определения, подготовленный судьей ВС Галиной Поповой. Таким образом, коллегия по экономическим делам не стала рассматривать дело о земле бывшего аэропорта «Саратов­центральный».

11 ноября 2021го комитет по управлению имуществом региона подал иск к «Саратовским авиалиниям» с требованием расторг­нуть договор аренды на земельный участок площадью 2 млн 219 тысяч 705 кв.м, где ранее располагался аэродром. Договор аренды предполагал размещение на этом участке аэропорта, однако 20 июля 2019-го правительство РФ исключило упомянутый объект из списка воздушных гаваней страны. Причиной стал перенос главного аэропорта региона, которым распоряжались «Саратовские авиалинии», в «Гагарин». Таким образом, аэропорт, располагавшийся в городской черте по адресу: ул. Жуковского 25 с 1931 года, прекратил свое существование. 31 мая 2018 года Федеральное агентство воздушного транспорта аннулировало сертификат эксплуатанта «Авиалиний» — причиной стало отсутствие должного контроля за устранением нарушений, которое выявили после крушения в Подмосковье самолета АН148 в феврале 2018 года. 10 сентября 2019 года Росавиация издала приказ «Об исключении аэродрома Саратов (Центральный) из Государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации». «Указанное обстоятельство подтверждает факт неиспользования земельного участка 64:48:000000:142 для размещения аэропорта и является основанием для расторжения договора аренды по причине неиспользования и невозможности использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением»,— утверждали саратовские чиновники в заявлении. Представители ответчика, возражая против иска, подчеркивали, что ряд расположенных на территории объектов продолжают использоваться для аэропортовой деятельности. Для чего «Авиалиниям» без лицензии на воздушные перевозки был нужен участок земли, в компании публично не объявляли.

26 апреля 2022 года судья Арбитражного суда Саратовской области Кирилл Елистратов удовлетворил иск областного комитета по управлению имуществом региона, обязав стороны расторгнуть договор аренды земельного участка от 18 февраля 2004 года. Срок действия документа, согласно тексту, истекал лишь в 2029 году. Суд также обязал ответчика в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу освободить территорию. 28 июня 2022 года коллегия судей 12го арбитражного апелляционного суда под председательством Ларисы Луевой оставила решение первой инстанции без ­изменений.

Ответчик подал кассационную жалобу — коллегия Арбитражного суда Поволжского округа оставила ее без удовлетворения. 27 декабря 2022 года «Саратовские авиалинии» обратились в Верховный суд. В инстанции затребовали материалы из Арбитражного суда Саратовской области, но оснований для пересмотра не нашли.

В АО «Саратовские авиа­линии» не стали комментировать для «Ъ» решение ВС РФ.

Еще летом 2019 года Валерий Радаев, будучи губернатором Саратовской области, анонсировал строительство на месте старого аэропорта «Города будущего». Пятого мая текущего года Минстрой России опубликовал рендер будущей территории и сообщил, что высота домов будет достигать 30 этажей. На реализацию проекта региональные власти ожидают от федеральных бюджетный кредит в размере 6,1 млрд руб.

Никита Маркелов