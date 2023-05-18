Астрахань прокопала очередное дно

Апелляционный суд признал недействительным один из заключенных без проведения конкурса контрактов на проведение дноуглубительных работ на Волге в Наримановском районе Астраханской области. Общая стоимость восьми подрядов составила порядка двух миллиардов рублей, контрагентами властей стали разные коммерческие структуры. Один из таких контрактов на сумму 463 млн руб. межрайонная природоохранная прокуратура нашла незаконным и подала иск. Администрация области в суде объяснила решение о заключении контрактов с единственным поставщиком введением в регионе режима повышенной готовности в связи с прибытием беженцев с Донбасса. Астраханский суд не увидел ничего подозрительного в действиях чиновников. Только после апелляции в другом регионе удалось добиться признания контракта недей­ствительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дноуглубительные работы входят в перечень мероприятий по подготовке к ежегодному паводку

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Дноуглубительные работы входят в перечень мероприятий по подготовке к ежегодному паводку

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Коллегия расположенного в Саратове 12го арбитражного апелляционного суда под председательством Натальи Савенковой постановлением от 4 мая 2023 года признала недействительным заключенный 31 марта 2022го контракт на проведение дноуглубительных работ на водном тракте: ильмень Кораблев, ильмень Чистая Шайна, ильмень Мартышка, ильмень Большой Ловецкий Наримановского района Астраханской области. Стоимость работ составляла 463 млн руб. Контракт заключили на основании федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», одноименного регионального проекта и госпрограммы «Охрана окружающей среды Астраханской области». В общей сложности власти региона заключили 8 таких договоров с разными исполнителями; их общая сумма превысила 1,99 млрд руб.

В пункте 1.5 контракта указано, что закупка осуществлялась для увеличения водопропускной способности русла Волги путем расчистки дна от ила и водорослей; сохранения соответствующего нормам источника питьевого и технического водо­снабжения.

Иск в Арбитражный суд Астраханской области 12 июля 2022 года подала Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Ответчиками значатся подписанты контракта: Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области; ООО «Дортех». Третьими лицами в процессе выступили представители региональных министерств экономического развития и ­финансов.

Представители службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области объяснили в суде, что до начала дноуглубительных работ ильмени находились в критическом состоянии из-за рекордного падения уровня вод. Водные ресурсы объектов, настаивали чиновники, были истощены и нуждались в срочном обводнении. Чиновники настаивали на том, что наполнение ильменей существенным объемом воды происходит только во время весеннего паводка, и потому было необходимо до его начала срочно расчистить самые высокие участки каскада.

«В случае проведения электронного конкурса заключение контракта состоялось бы в срок не ранее 16.05.2022, что в соответствии с проектом организации строительства проектно-сметной документации привело бы к началу работ только с 20.06.2022»,— говорится в решении суда.

Замдиректора ФБГУ «Астраханский государственный биосферный заповедник» Кирилл Литвинов объяснил «Ъ», что начинать расчистку дна в начале апреля могло быть уже поздно, поскольку весенний паводок проходил в прошлом году в конце апреля — начале мая, а на проведение работ на всем каскаде может потребоваться от нескольких недель до месяцев. По словам господина Литвинова, готовить дно к прохождению паводка следует ­осенью.

Чиновники объяснили задержку с проведением необходимых процедур доведением лимитов финансирования до службы только в марте 2022 года (какого числа это произошло, не уточняется) и установлением Федеральным агентством вод­ных ресурсов сроков завершения закупочных процедур до 1 апреля. Соответствующую телеграмму в Астрахани получили 23 марта, ведомство ждало сведения об объеме законтрактованных бюджетных ассигнований до 25 числа.

Представитель «Дортеха» обратил внимание суда на то, что предметом контракта являлся также покос тростника на площади 14,7 га, что было необходимо, настаивала организация, для предотвращения чрезвычайных ситуаций — пожаров, начинающихся весной в Астраханской области.

10 февраля судья астраханского АС Аурика Измайлова вынесла решение об отказе в удовлетворении иска природоохранной ­прокуратуры.

Надзорное ведомство обжаловало решение в 12м арбитрижном апелляционном суде. Коллегия пришла к выводу, что обстоятельства, из-за которых потребовалось срочно заключить контракт, к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, поскольку вопрос о необходимости улучшения водообес­печенности ильменей стоял с 2014 года: «Сама по себе необходимость выполнения работ по улучшению водообеспеченности водного тракта не свидетельствует о том, что такая необходимость носила экстренный характер».

Принятие каких-либо нормативных правовых актов и доведение лимитов бюджетных обязательств до службы в марте 2022 года коллегия судей также не посчитала обстоятельствами непреодолимой силы, которые бы означали необходимость срочного заключения контракта без проведения конкурса.

«Выполнение работ не носило разовый характер и не было направлено исключительно на устранение внезапно произошедшей аварии и ее последствий. Спорный контракт заключен на срок до 01.09.2024, т.е. на 2,5 года. Доказательств того, что работы выполнялись в условиях, при которых всякое промедление могло причинить существенный вред жизни и здоровью населения, проживающего на территории Наримановского района Астраханской области, не терпело отлагательства, и принятые меры являлись чрезвычайными и объективно необходимыми, ответчиками в материалы дела не предоставлено»,— говорится в постановлении 12го арбитражного апелляционного суда.

Апелляция отметила, что в распоряжении губернатора Астраханской области от 21.02.2022 № 77р, на которое ссылались ответчики, прописана необходимость экстренного размещения беженцев с Донбасса. Никаких иных указаний об обеспечении пожарной безопасности или необходимости предотвращения чрезвычайных ситуаций в документе нет.

В итоге коллегия судей пришла к выводу о том, что контракт достался ООО «Дортех» без конкурентной ­борьбы.

Юрист Манана Канкия объяснила алгоритм действий контрагентов после аннулирования договора: «Проведенные работы подрядчику оплатят. На оставшийся объем работ проведут аукцион». Собеседница «Ъ» добавила, что ответчики с высокой долей вероятности попытаются обжаловать решение в кассационной инстанции, а прокуратура продолжит подавать иски по остальным семи ­контрактам.

Депутат думы Астраханской области Олег Шеин (СРПзП) в разговоре с «Ъ» напомнил, что региональные власти регулярно становятся участниками коррупционных скандалов. В частности, он вспомнил уголовное дело о многомиллионном хищении средств на контрактах на отлов бродячих собак. В прошлом ноябре на одном из думских заседаний парламентарий интересовался у и.о. руководителя службы Румиля Юнусова, почему контракты на дноуглубление подписали без проведения конкурсов с четырьмя фирмами (ООО «Альянс Строй» (Астрахань); ООО «Дортех» (Москва); ООО «ЗВ Групп» (Ростовна-Дону); ООО «ФлотСтройСервис» (Москва); общая стоимость контрактов — 1,993 млрд руб.). Господин Юнусов предложил тогда депутату написать официальный запрос. По словам Олега Шеина, полученный ответ позднее приобщили к материалам иска.

«С момента запуска проекта «Оздоровление Волги» прокуратура держит его реализацию на постоянном контроле. Находим нарушения. Недобросовестные подрядчики выплачивают крупные штрафы»,— уточнили «Ъ» в пресс-службе Волжской природоохранной ­прокуратуры.

Дарья Васенина