Саратовский авиамоторный завод будет расширен

По итогам визита вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Саратовскую область губернатор Роман Бусаргин дал ряд поручений. На встрече затронули вопросы развития авиаремонтного завода, создания нового индустриального парка, поддержки региональных предприятий и участия в федеральных программах, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

Министерству промышленности и энергетики Саратовской области поручено проработать поэтапный план по расширению авиаремонтного завода. Области проект даст до 500 новых рабочих мест.

Также губернатор заявил о возможности создания нового индустриального парка на базе промышленной площадки «Рубеж»: «Его резиденты смогут получать различные налоговые льготы».

Роман Бусаргин поручил профильным ведомствам наладить взаимодействие с новыми владельцами компаний, принадлежавших раньше иностранным собственникам и следить за ситуацией с иностранным бизнес-структурами, которые только заявили об уходе.

Дарья Васенина