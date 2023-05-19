СКР завело дело о халатности на служащих саратовской мэрии

СУ СКР по Саратовской области по поручению главы федерального ведомства Александра Бастрыкина завело уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) на сотрудников администрации регионального центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по май 2023 сотрудники администрации не предоставили жильцам признанного аварийным и расселенного дома на станции Тарханы новое жилье.

«В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу юридической оценки действиям (бездействию) должностных лиц», — говорится в релизе.

Дарья Васенина