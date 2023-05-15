Поволжье сохраняет позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Саратовская, Волгоградская, Астраханская и Пензенская области практически не изменили позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов России, составленном экспертами РИА Рейтинг по итогам 2022 года.

При расчетах учитывали объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы (отношение доходов населения к ценам на товары и услуги, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни и т. д.). Всего в списке 85 позиций, по четырем новым регионам РФ данных нет.

Больше 80 баллов набрали лидеры рейтинга: Москва (89,671 балла), Санкт-Петербург (86,077) и Татарстан (80,123). Замыкают список республики Тыва (15,262), Калмыкия (13,836) и Еврейская автономная область (12, 252).

Саратовская область сохранила позицию, занятую в 2021 году, — 34 место. Баллы 2022 года — 45, 707; 2021 — 45, 769.

Астраханская область поднялась на две строки — с 48 места на 46-е. Баллы 2022 года — 39, 811; 2021 — 38, 445.

Наибольший рост показала Волгоградская область — 29 место в 2022 году против 36-го в 2021-м. Баллы 2022 года — 47, 559; 2021 — 45, 090.

Пензенская область потеряла за год три позиции — 53 место в прошлом году, 50-е — в позапрошлом. Баллы 2022 года — 36, 599; 2021 — 37, 632.

Дарья Васенина