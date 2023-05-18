57 месяцев тишины

Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) рассмотрит жалобу депутата гордумы Волжского Альберта Кармазиновского, не согласившегося с решением Волгоградского областного суда, который указал, что оспаривать процедуру выборов главы города может только претендент на это кресло. Депутат, имеющий и адвокатский статус, уверен, что упрощенное утверждение главы Волжского, принятое его коллегами, сделано в интересах действующего градоначальника Игоря Воронина. При этом господин Кармазиновский настаивает, что правовая позиция суда, отклонившего его иск, нарушает федеральное ­законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Воронин возглавляет Волжский с 2000 года с перерывом на один срок

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Игорь Воронин возглавляет Волжский с 2000 года с перерывом на один срок

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Волгоградский областной суд 4 мая прекратил производство по иску депутата гордумы Волжского Альберта Кармазиновского, требовавшего признать незаконной новую редакцию положения о выборах главы. Согласно измененному на заседании гордумы 17 марта нормативному акту, для утверждения мэра второго города региона теперь достаточно простого большинства голосов. В прежней редакции постановления главу Волжского утверждали 2/3 депутатского корпуса. Господин Кармазиновский подчеркивает, что такие же условия действуют в Волгограде и других муниципалитетах области и «по всей стране».

По словам Альберта Кармазиновского, изменения сделаны в интересах действующего главы города Игоря­ Воронина.

Игорь Воронин возглавляет второй по численности населения город Волгоградской области с 2000 года, однажды допустив четырехлетний перерыв. Впервые он был избран как беспартийный при поддержке КПРФ (тогда губернатором области был представитель компартии Николай Максюта), в дальнейшем неизменно представлял «Единую Россию». В 2018-м господин Воронин из полноправного мэра превратился в главу города, избранного депутатами — к тому времени соответствующие изменения областного законодательства действовали уже повсеместно. Тогда гордума кандидатуру опытного мэра утвердила единогласно. Для избрания в 2018-м минимальная планка была 20 депутатских голосов, а с сентября этого года она снизится уже до 13. Ранее для избрания главой кандидату требовалась поддержка 2/3 от всех 25 депутатов — 17 голосов. То есть сопернику господина Воронина требовалось 9 голосов против, чтобы не допустить переизбрания действующего главы. Когда порог избрания снизили до простого большинства — до 13, оппозиции стало нужно самим набрать не менее 13 голосов, чтобы добиться той же цели.

«Он [Игорь Воронин. — «Ъ»] настолько растерял авторитет из-за постоянных коррупционных скандалов в администрации, что 17 голосов — для него теперь проблема. Вот и инициировал этот переход на простое большинство»,— говорит Альберт Кармазиновский.

Однако Волгоградский областной суд прекратил производство, указав, что потенциальная возможность господина Кармазиновского или любого другого гражданина выдвигаться кандидатом на конкурс по выбору главы «сама по себе не порождает у него права на обращение в суд с данным иском», так как возможность обратиться за судебной защитой есть только у лиц, права которых нарушены оспариваемым нормативным правовым актом. Поскольку Альберт Кармазиновский не зарегистрирован кандидатом, прав, которые нарушала бы оспариваемая норма, у него нет; а значит, посчитал суд, надлежащим истцом он быть не ­может.

Господин Кармазиновский отмечает, что конкурсная процедура идет 3 месяца, а главу города избирают на 5 лет. Получается, иск можно подавать только 3 месяца из указанного срока, а 57 нельзя, так как, раз кандидатов нет, то ничьи права норма не нарушает. По словам собеседника «Ъ», это прямо противоречит Кодексу административного судопроизводства (КАС), по которому нормативные правовые акты можно обжаловать в любое время.

Господин Кармазиновский также настаивает, что городское положение нарушает ФЗ о местном само­управлении, поскольку вводит дискриминацию для разных должностей в одном муниципалитете. Так, председателя гордумы и его замов утверждают 2/3 голосов (это прописано в уставе города, а не в отдельном положении. — «Ъ») депутатов, а главу — всего лишь большинством. Облсуд же указывает, что действующие нормы «существенным образом дифференцирует правовой статус главы муниципального образования и председателя представительного органа, что может повлечь различия и в порядке их назначения на должности».

Альберт Кармазиновский уточняет: председатель гордумы слагает полномочия только на первом заседании следующего созыва, тогда же избирается новый. Утрируя логику областного суда, процедуру избрания спикера оспаривать нельзя никогда, потому что некому — позиция вакантной фактически не бывает.

Выборы нового созыва гордумы Волжского пройдут 10 сентября; Игорь Воронин уже зарегистрировался кандидатом на праймериз «Единой России».

Политолог Александр Сайгин полагает, что «с точки зрения духа закона адвокат и депутат абсолютно прав». «Аналогично можно говорить и про работу антимонопольной службы. Если сговор был раскрыт уже после извлечения прибыли всеми сторонами, то вроде как и предмета для оспаривания на данный момент нет. Но ведь право не так работает»,— рассуждает господин Сайгин.

С точки зрения буквы закона решение суда не вызывает вопросов, уверен заведующий кафедрой служебного и трудового права Поволжского института управления имени П.А.Столыпина РАНХиГС Сергей Чаннов. «Если буквально трактовать, то либо право было нарушено — но такого права у заявителя нет; либо заявитель участвовал в правоотношениях. Но он не участвовал. Даже если апелляция признает заявителя надлежащим административным истцом, то материальных оснований для отмены решения нет. С точки зрения муниципального права городская дума может определять, как избирать главу».

Ярослав Малых