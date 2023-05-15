Саратовский ВК «Протон» впервые взял бронзу Женской суперлиги

Саратовский волейбольный клуб «Протон» выиграл бронзу Женской суперлиги. Девушки сразились с «Динамо-Метар» из Челябинска. Итоги матча сообщили в Telegram-канале ВК.

Матч прошел в саратовском ФОК «Звездный». Посмотреть решающую, пятую игру серии собрался полный зал. До этого спортсменки играли в Саратове и Челябинске — 2:2.

Битва за медали окончилась тай-брейком. В последней партии «Протон» отыграл отставание в семь очков. Итог матча: 25:21; 25:27; 25:15; 22:25; 17:15.

«Следующий сезон будет потяжелее. Но мы сделали первый шаг на восстановление хорошего профессионального клуба. Я думаю, что мы за два года уже, может, и неожиданно для кого-то заняли третье место. На второй сезон у нас будут конкретные задачи перед игроками, тренерским штабом — завоевать медаль, а там посмотрим какой пробы», — цитирует главного тренера «Протона» Юрия Маричева пресс-служба клуба.

Саратовский клуб закончил серию счетом аналогичным итогу последнего матча — 3:2. Для «Протона» (команда была переименована в 2009 году) это первые медали Суперлиги. Награды спортсменкам вручил генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев.

«Динамо-Метар» очень хорошая команда. Было очень тяжело, была борьба. Только с вами мы затащили концовку первой игры и сейчас, когда был уже такой счет. Может, кто-то уже думал: «Всё. Конец». Только вы верили, только вы помогали! — обратилась к зрителям после игры капитан «Протона» Мария Смеленко.

На матче присутствовал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Глава региона поздравил девушек с победой.

Дарья Васенина