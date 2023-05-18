Бюджет Саратовской области за год вырос на 12,6%

По итогам 2022 года областной бюджет получил 97,1 млрд руб налоговых и неналоговых доходов, что на 10,8 млрд руб больше, чем в 2021 году. Такие данные привела министр финансов региона Ирина Бегинина на публичных слушаниях по проекту закона Саратовской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год».

Самым крупным источником доходов стал налог на доходы физических лиц, который составил 31,8 млрд руб и обеспечил треть всего поступления. На втором месте — налог на прибыль организаций с 30,8 млрд руб. Также выросли акцизы (на 7,4%), налог на имущество организаций (на 20,1%) и специальные налоговые режимы (в 1,3 раза).

Неналоговые доходы увеличились в 1,6 раза за счет доходов от использования имущества и операций по управлению остатками средств бюджета. Из федерального бюджета в регион поступило 61,9 млрд руб, из которых более трети — целевая помощь.

На социальную сферу было направлено 108 млрд руб, или более двух третей расходов бюджета. На реализацию национальных проектов потрачено 28,4 млрд руб, что на 37,6% больше, чем в 2021 году. Основная часть средств пошла на проекты «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги». Объем областной адресной инвестиционной программы составил 14,4 млрд рублей — в два раза больше, чем в предыдущем году.

Никита Маркелов