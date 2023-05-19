Уголовное дело саратовской бизнесвумен Надежды Шиловской поступило в суд

В Кировский районный суд Саратова поступило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении предпринимательницы Надежды Шиловской. Соответствующая информация размещена в картотеке дел инстанции.

Дело поступило на рассмотрение 18 мая. Выносить решение по делу госпожи Шиловской будет судья Павел Пименов. Адвокат бизнесвумен — Денис Бадиков. Представляют интересы потерпевших Роман Рыжков и Маргарита Хвесина.

Ранее Надежде Шиловской инкриминировали третью часть 159-й статьи — мошенничество с использованием служебного положения. 23 января предпринимательницу объявили в розыск. 17 января ей предъявили обвинение. Теперь госпоже Шиловской инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

В начале прошлого года Арбитражный суд Саратовской области полностью удовлетворил иск ГУК «Государственный музей К. А. Федина» к ИП Надежде Шиловской (мать экс-депутата областной думы Сергея Курихина), областному комитету по управлению имуществом и администрации Саратова. Музей просил признать незаконной сделку по передаче участка на улице Октябрьской, 7 в собственность госпожи Шиловской и восстановить право собственности на участок за учреждением культуры.

Исковое заявление музей Константина Федина подал в марте 2021-го, а в конце ноября того года с похожим иском в АС вышло правительство Саратовской области, которое просило признать здание на Октябрьской, 7 незаконным. Тогда суд объединил материалы в одно производство.

Нарушения при передаче земельного участка в собственность Надежды Шиловской выявила прокуратура Саратовской области. Согласно материалам проверки, участок площадью более 2,5 тыс. кв. м передали из госсобственности в бессрочное пользование музею Константина Федина в 1995 году. Кадастровая стоимость земли составляла более 25 млн руб. По данным прокуратуры, попытки получения прав на часть земельного участка для использования в коммерческих целях стали предприниматься с 2007 года.

В декабре 2009 года директор музея Валентина Жукова на следующий день после назначения дала согласие на отчуждение части земельного участка площадью 1009 кв. м.

Участок передали в собственность области. В марте 2013 года право аренды на земельный участок в историческом центре Саратова на торгах получила Надежда Шиловская. В прокуратуре считают, что это произошло незаконно, так как таковым было отчуждение участка в госсобственность. В том же году АО «Сарград», основателем которого является экс-депутат Сергей Курихин, начало строительство здания, которое сдали в 2017 году. Сейчас там расположен ресторан «Джос».

По факту передачи земли в собственность Надежды Шиловской на основании проверки прокуратуры Саратовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). В рамках расследования допросили Валентину Жукову. Она рассказала, что подписывала «какой-то документ», суть которого не разглядела из-за плохого освещения, но подумала, что это приказ о ее назначении на должность директора. О том, что это был отказ музея от земельного участка, она якобы узнала только в 2010 году от одного из сотрудников министерства культуры.

Дарья Васенина