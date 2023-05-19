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Начальника подразделения судостроительного завода в Астраханской области подозревают в мошенничестве

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозревают начальника одного из структурных подразделений, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемый устроил на завод семерых знакомых. С октября 2020 года по апрель 2023-го в табели учета рабочего времени вносились ложные сведения о якобы отработанных указанными сотрудниками часах. За выше обозначенный период работникам перечислили более 8,3 млн руб. в качестве зарплаты.

«Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ и МВД России по Астраханской области», — говорится в релизе.

Знакомый с ситуацией источник «Ъ» сообщил, что речь идет о расположенном в Нариманове судостроительном заводе «Лотос».

Сейчас сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Дарья Васенина

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