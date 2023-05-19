Курс доллара. Прогноз на 22–26 мая

Денис Буйволов,

аналитик Приближение налогового периода должно обеспечить дополнительный спрос на рублевую ликвидность Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 77,5–80,5. Приближение налогового периода должно обеспечить дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В то же время немало будет зависеть от внешнего фона. В случае благополучного разрешения ситуации вокруг повышения потолка госдолга США глобальный риск-аппетит улучшится, доллар пойдет на ослабление к основным валютам, а цены на нефть получат поддержку. В таких условиях российская валюта может проявить силу и оттеснить доллар в направлении зоны 77–78. Вместе с тем давление на рублевые активы могут оказывать усиление санкций и угроза эскалации конфликта на Украине.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Поддержка со стороны экспортеров, вероятно, будет умеренной Рубль снижает волатильность перед приближением налогового периода мая. Не в пользу российской валюты говорит укрепление доллара в мире из-за сохранения нервозности в связи с потолком госдолга США и ястребиных комментариев представителей Федрезерва. Также стоит выделить и невысокие цены на нефть из РФ. Фоновым риском остаются новые ограничения ЕС. Поддержка со стороны экспортеров, вероятно, будет умеренной. Невысокий объем основных налоговых платежей относительно марта и апреля, а также сохранение повышенного спроса на валюту со стороны импортеров будут нивелировать эффект поддержки от налогового периода.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Новости геополитики будут добавлять волатильности курсу национальной валюты. Минувшую рабочую неделю доллар занимал уверенные позиции и закончил ее ростом на Московской бирже. В фокусе аналитиков — высокий уровень инфляции в США, который, по прогнозам, будет и впредь держать в напряжении ФРС, заставляя повышать ставки. Ослабившийся юань продолжает оставаться под давлением относительно медленного восстановления экономики Китая. Рынок ожидает, что Банк Китая будет и дальше снижать ставки в попытках изменить ситуацию. Подобное положение дел не добавляет оптимизма энергетическому рынку, где ставка на грядущие перспективы роста китайского спроса на ресурсы все еще высока. При этом в качестве поддержки рубля — увеличение Индией импорта российской нефти до рекордной отметки в минувшем апреле. Новости геополитики будут добавлять волатильности курсу национальной валюты.

Егор Жильников,

главный аналитик Доллар будет демонстрировать боковое движение с попытками снижения На текущий момент сформировался баланс между спросом и предложением валюты на рынке, преодоление долларом диапазона 80–82 руб. будет сложной задачей. Ожидать укрепления рубля не приходится. Среди российских компаний прослеживается высокий спрос на валюту (юани), ввиду чего ставки по операциям своп достигли максимума с начала года. Доллар будет демонстрировать боковое движение с попытками снижения. Актуальным диапазоном долларового курса считаем 79–80,5 руб. Поддержку позициям рубля может оказать незначительное расширение предложения иностранной валюты на фоне приближающегося окончания налоговых выплат экспортерами. В центре внимания инвесторов будут данные о ВВП США. Оценка рынком вероятности повышения ключевой ставки ФРС на ближайшем заседании возросла, ввиду чего доллар дорожает на глобальных рынках, а, следовательно, его ослабление на Московской бирже будет сдерживаться.