Курс доллара. Прогноз на 22–26 мая

На минувшей неделе ослабление рубля ускорилось. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже закрылся на отметке 80 руб./$, прибавив за неделю более 2 руб. Против рубля вновь играет увеличение импорта в страну и усиление оттока капитала, при этом предложение валюты со стороны экспортеров сократилось.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|78.50-80.50
|ПСБ
|80.00-82.00
|Банк Русский Стандарт
|79.00-81.00
|Банк Зенит
|80.00
|«БКС Мир инвестиций»
|77.50-80.50
|Консенсус-прогноз *
|79.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Приближение налогового периода должно обеспечить дополнительный спрос на рублевую ликвидность
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 77,5–80,5. Приближение налогового периода должно обеспечить дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В то же время немало будет зависеть от внешнего фона. В случае благополучного разрешения ситуации вокруг повышения потолка госдолга США глобальный риск-аппетит улучшится, доллар пойдет на ослабление к основным валютам, а цены на нефть получат поддержку. В таких условиях российская валюта может проявить силу и оттеснить доллар в направлении зоны 77–78. Вместе с тем давление на рублевые активы могут оказывать усиление санкций и угроза эскалации конфликта на Украине.
Поддержка со стороны экспортеров, вероятно, будет умеренной
Рубль снижает волатильность перед приближением налогового периода мая. Не в пользу российской валюты говорит укрепление доллара в мире из-за сохранения нервозности в связи с потолком госдолга США и ястребиных комментариев представителей Федрезерва. Также стоит выделить и невысокие цены на нефть из РФ. Фоновым риском остаются новые ограничения ЕС. Поддержка со стороны экспортеров, вероятно, будет умеренной. Невысокий объем основных налоговых платежей относительно марта и апреля, а также сохранение повышенного спроса на валюту со стороны импортеров будут нивелировать эффект поддержки от налогового периода.
Новости геополитики будут добавлять волатильности курсу национальной валюты.
Минувшую рабочую неделю доллар занимал уверенные позиции и закончил ее ростом на Московской бирже. В фокусе аналитиков — высокий уровень инфляции в США, который, по прогнозам, будет и впредь держать в напряжении ФРС, заставляя повышать ставки. Ослабившийся юань продолжает оставаться под давлением относительно медленного восстановления экономики Китая. Рынок ожидает, что Банк Китая будет и дальше снижать ставки в попытках изменить ситуацию. Подобное положение дел не добавляет оптимизма энергетическому рынку, где ставка на грядущие перспективы роста китайского спроса на ресурсы все еще высока. При этом в качестве поддержки рубля — увеличение Индией импорта российской нефти до рекордной отметки в минувшем апреле. Новости геополитики будут добавлять волатильности курсу национальной валюты.
Доллар будет демонстрировать боковое движение с попытками снижения
На текущий момент сформировался баланс между спросом и предложением валюты на рынке, преодоление долларом диапазона 80–82 руб. будет сложной задачей. Ожидать укрепления рубля не приходится. Среди российских компаний прослеживается высокий спрос на валюту (юани), ввиду чего ставки по операциям своп достигли максимума с начала года. Доллар будет демонстрировать боковое движение с попытками снижения. Актуальным диапазоном долларового курса считаем 79–80,5 руб. Поддержку позициям рубля может оказать незначительное расширение предложения иностранной валюты на фоне приближающегося окончания налоговых выплат экспортерами. В центре внимания инвесторов будут данные о ВВП США. Оценка рынком вероятности повышения ключевой ставки ФРС на ближайшем заседании возросла, ввиду чего доллар дорожает на глобальных рынках, а, следовательно, его ослабление на Московской бирже будет сдерживаться.
Постепенно растущие котировки нефти оказывают поддержку рублю
До конца следующей недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 78,5–80,5 руб./$. Волатильность в валютных парах снизилась на фоне реализации рисков, связанных с новыми ограничениями. Участники рынка довольно быстро их оценили и продолжили наращивать позиции на российском фондовом рынке. В течение недели компании будут конвертировать валютную выручку для уплаты налогов, что окажет поддержку российской валюте. Также постепенно растущие котировки нефти оказывают поддержку рублю. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию в среду протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, а также выход в четверг данных о ВВП США за квартал. По протоколам участники рынка будут прогнозировать дальнейшее направление денежно-кредитной политики и долларовой ставки. А данные о ВВП США окажут влияние на индекс доллара. При выходе сильных показателей индекс доллара снизится, локальные валюты получат импульс к укреплению.