Губит людей не порно

В Санкт-Петербурге в четверг, 18 мая, в одном из номеров отеля «Вертикаль» была найдена мертвой бывшая порноактриса Екатерина Андреева (Эми Дэйс) со множеством ножевых ранений, а ее приятеля обнаружили упавшим с седьмого этажа апартаментов. Он остался жив, однако был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства. Сама женщина ранее была судима, также на ней висит дело о наркотиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель «Вертикаль»

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Отель «Вертикаль»

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Следственный отдел СКР по Выборгском району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ) после обнаружения тела 38-летней Екатерины Андреевой, которая известна в порноиндустрии как Эми Дэйс. Как сообщила пресс-служба ведомства, труп женщины с явными признаками насильственной смерти был найден в гостинице «Вертикаль» на Большом Сампсониевском проспекте. На ее шее отмечены более 14 ножевых ранений.

Кроме того, на асфальте под окнами здания лежал 30-летний житель Ломоносовского района Дмитрий Г., который выпал с седьмого этажа гостиницы. С переломами позвоночника и конечностей он был отправлен в реанимацию. С пострадавшим госпожу Андрееву связывали любовные отношения. По данным СМИ, погибшая была на пятом месяце беременности, а также у нее есть маленький сын.

Несмотря на версию о самоубийстве, которая появилась в ряде изданий, молодой человек на данный момент рассматривается следственными органами как главный подозреваемый в убийстве.

У самой Екатерины Андреевой также имелись проблемы с законом. В 2021-м она получила два года условно по уголовному делу о присвоении или растрате средств с использованием своего служебного положения (ст. 160 ч. 3 УК РФ). Как пояснила в разговоре с «Ъ» адвокат Елена Григорьева, Андреева тогда свою вину признала, однако детали, связанные с обстоятельствами дела своей подзащитной, она раскрывать отказалась.

Сейчас в производстве Лужского городского суда в отношении Андреевой также находится еще одно разбирательство по делу о наркотиках. В марте женщину задержали за приобретение и распространение запрещенных веществ в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), однако оставили под подпиской о невыезде. Ближайшее заседание по делу должно было состояться в следующую пятницу, 26 мая.

Известно, что Екатерина Андреева выросла в деревне в Лужском районе Ленинградской области. В порноидустрию она пришла около 16 лет назад в возрасте 22 лет и работала под псевдонимом Эми Дэйс (Amy Days, а также известна как Tuta Teenburg). Пик ее карьеры в этом качестве пришелся на 2007 и 2008 годы. Девушка сотрудничала со студиями из Германии, Голландии, Великобритании и США. Особой известности в этой сфере не имела и окончательно покинула ее примерно в 2013 году.

Добавим, что в августе прошлого года в Санкт-Петербурге в доме на Южном шоссе нашли убитой 26-летнюю порноактрису и вебкам-модель Анастасию Хамловскую (псевдоним — Анастасия Гришман). На ее шее также обнаружено множество колото-резаных ран. По обвинению в убийстве был арестован ее 25-летний сожитель Дмитрий Чернышов, который ранее был судим за кражу и уклонение от прохождения военной службы. По информации «Ъ», убийство было совершено не позднее 3 августа, а тело нашли через неделю.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург