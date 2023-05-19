Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля

Регулярное авиасообщение России с Кубой возобновится с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сейчас он находится в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот"»,— сказал господин Чернышенко, видео с его выступлением публикует агентство «РИА Новости».

По словам вице-премьера России, Куба является важным партнером России, поэтому возобновление авиасообщения с этой страной представляет особую значимость. «Совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям»,— уточнил чиновник.

Господин Чернышенко сейчас находится с визитом на Кубе. В ходе визита господин Чернышенко встретился с министром внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисасом. Они приняли участие в сессии российско-кубинского бизнес-форума, а также провели 20-е заседание межправительственной комиссии РФ и Кубы

Российские авиакомпании ранее объявили о приостановке с 28 февраля 2022 года рейсов на Кубу в связи с введением со стороны ряда европейских стран ограничений на использование их воздушного пространства.

Александр Кислов