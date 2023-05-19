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Коммерсантъ FM
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Смертность от COVID-19 суммарно привела к потере свыше 336 млн лет жизни

Смертность, вызванная пандемией COVID-19 в период с 2020 по 2021 год, привела суммарно к потере более 336,8 млн лет жизни, что эквивалентно в среднем 22 годам на каждую избыточную смерть. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В докладе отмечается, что пандемия коронавирусной инфекции в 2020-2021 годах привела к 14,9 млн смертей. В среднем, по подсчетам организации, каждую секунду жизнь сокращалась примерно на пять лет.

По данным ВОЗ, мужчины потеряли на 42% больше лет жизни из-за смертности, вызванной коронавирусом. Всего мужчины потеряли порядка 196,9 млн лет, в то время как женщины — 140 млн лет. На долю американского, европейского и юго-восточного региона пришлось 21%, 17% и 44% потерянных лет жизни соответственно. Суммарно эти три региона потеряли 278,8 млн лет жизни.

Авторы доклада напомнили, что с 2000 по 2019 год средняя продолжительность жизни выросла с 67 до 73 лет. Однако пандемия COVID-19 привела к снижению многих показателей, связанных со здоровьем, а также сделала высококачественное медицинское обслуживание менее доступным. Пандемия также оказала негативное влияние на глобальную борьбу с инфекционными заболеваниями, поскольку вакцинация и медицинские услуги были временно недоступны.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 17 мая 2023 года зарегистрировано свыше 766 млн случаев заболевания COVID-19 по всему миру. В России, по данным оперштаба на 15 мая, с начала пандемии умерло свыше 398 тыс. человек. Выявлено почти 23 млн случаев заражения коронавирусом.

Милена Костерева

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