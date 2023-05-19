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«Водолет» пообещал запустить первый «Метеор» в конце июля

В этом году региональная судоходная компания скоростного флота «Водолет» рассчитывает получить только один «Метеор 120Р» из двух заказанных судов. С учетом сертификации он может выйти на речные маршруты в конце июля, рассказал на заседании транспортного комитета заксобрания гендиректор компании Никита Итальянцев. Второй «Метеор» область получит в 2024 году.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в этом году оператор намерен перевезти судами на подводных крыльях около 80 тыс. пассажиров. Примерно половину из них составят туристы и гости региона.

Депутат Евгений Бабаев поинтересовался, когда будут достигнуты ранее озвученные планы в 100 тыс. пассажиров скоростных судов. Речной перевозчик пообещал стремиться к этим цифрам, но сослался на высокий уровень воды в этом году после паводка («Валдаи» не могли выйти сразу в апреле-мае после открытия навигации), проблему в Балахне, где повредили дебаркадер и он требует ремонта. Никита Итальянцев также признал, что из-за проблем с комплектующими и импортозамещением сборка новых судов на подводных крыльях на заводе-изготовителе идет не так быстро, как хотелось бы.

Часть депутатов покритиковала пилотные планы по отправке первого «Метеора» в дальние и затратные межрегиональные маршруты до Казани, Ульяновска и Ярославля длительностью до 8 часов. Учитывая, что регион более чем на 90 млн руб. дотирует перевозки, комитет просил в первую очередь развивать скоростное судоходство внутри Нижегородской области, например, включив схему речных маршрутов Богородск с пристанью в Дуденево.

Никита Итальянцев согласился рассмотреть это предложение, но отметил, что некоторые направления, например, на Бор, себя не оправдали, и суда «возили воздух». В межрегиональных перевозках Нижегородской области придется конкурировать с Татарстаном, который активно развивает свои речные перевозки, отметили чиновники.

Иван Сергеев

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