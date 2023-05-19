Дело, по которому прошли обыски у пермских правозащитников, может быть связано с вывозом культурных ценностей за границу

Пермский правозащитник Игорь Аверкиев рассказал, что сегодня утром в его квартире сотрудники ФСБ провели обыск в рамках расследования дела о вывозе архива пермского отделения общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ). Как сообщил господин Аверкиев, супруга которого Светлана Маковецкая проходит по этому делу свидетелем, следственные действия начались в шесть утра. Правозащитник пояснил, что сотрудники вели себя корректно, они изъяли электронные носители информации. «Также им попался мой личный архив, который тоже забрали»,— рассказал он. По словам Игоря Аверкиева, он понял, что обыск связан с делом о вывозе архива, возбужденном в отношении экс-председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и председателя Центра исторической памяти Александра Чернышова. Статью, по которой возбуждено дело, он уточнить не смог. «Где находится архив, мы не знаем»,— отметил господин Аверкиев.

По данным «Ъ-Прикамье», речь может идти о ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда).

Также обыски прошли по местам жительства пермской активистки Оксаны Асауленко бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Марголиной и других пермских правозащитников. Самой госпожи Марголиной на момент следственных действий дома не было. «Отдувался муж»,— пояснил собеседник «Ъ-Прикамье».