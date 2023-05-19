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Коммерсантъ FM
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В чаще ставок

Плата за аренду лесных участков сменила падение на рост

Лесопромышленники недовольны планами правительства повысить ставки аренды за пользование лесными участками с 2024 года, в то время как прежде власти обещали снизить сборы с бизнеса. В Минприроды отмечают, что пересмотр методики расчета арендной платы не приведет к существенному росту платежей. Но, по оценкам отрасли, ставки аренды в европейской части РФ могут вырасти в ряде случаев на 80% и более.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, некоторые лесопромышленные компании обратились в Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров с жалобой на предстоящий рост арендной платы за лес. Правительство РФ 10 апреля внесло изменения в методику расчета ставок аренды, которые должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Они предполагают изменение среднего коэффициента ликвидного запаса древесины на 1 гектар лесосеки. Также изменяются ставки с учетом расстояния до ближайшего пункта, откуда возможен вывоз древесины по дорогам с твердым покрытием, железнодорожным транспортом или водным транспортом.

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов подтвердил получение обращений от регионов и отметил, что сейчас организация готовит расчеты для обоснования своей позиции при обращении в правительство. По предварительной оценке, рост ставок аренды из-за изменений методики составит от 3% до 80% в зависимости от региона. Наиболее существенное подорожание придется на европейскую часть России, пояснил он. Например, по расчетам вологодских лесопромышленников, увеличение платы составит от 75% до 90%, а с учетом индексации ставки с 1 января 2024 года на 4,7% в целом аренда в регионе подорожает вдвое.

Старший вице-президент Вятской ТПП Юрий Исупов сообщил “Ъ”, что применение нового порядка начисления арендной платы увеличит платежи в отдельных случаях до 30% и особенно ударит по удаленным от железной дороги участкам, так как предлагается исчислять ставки в зависимости от расстояния не от железной дороги, как сейчас, а от дорог с твердым покрытием, то есть даже щебеночным.

При этом Рослесхоз разъяснил региональным департаментам лесного хозяйства (документ есть в распоряжении “Ъ”), что изменения относятся к ставкам при проведении сплошных рубок в рамках рекреационной деятельности в лесах. Постановление также касается только новых договоров аренды лесных участков. Однако Юрий Исупов отмечает, что из разъяснения Рослесхоза неясно, о какой сплошной рубке может идти речь в рекреационных лесах. В самом постановлении об этом не говорится, как не упоминается и то, что речь идет о новых договорах, к тому же письмо Рослесхоза не является нормативным документом.

В конце прошлого года правительство решило рассчитывать ставку арендной платы на основании фактической вырубки, что должно было снизить расходы бизнеса на фоне перестройки экспортной логистики из-за санкций. Но до сих пор этот механизм не реализован.

В Минприроды “Ъ” пояснили, что постановление №578 уточняет дифференциацию ликвидного запаса древесины, что «позволит выровнять конкурентные условия в зависимости от качественных и количественных характеристик лесов». Изменения направлены на снижение дисбаланса при определении коэффициентов удаленности, которые учитывают приближенность лесного участка к автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием, отмечают в министерстве. Там указывают, что, по оценкам специалистов, ощутимого увеличения финансовой нагрузки на лесопользователей не прогнозируется. В министерстве также пояснили, что там готовится проект поручения президента РФ о поддержке в 2023 году предприятий Северо-Западного федерального округа.

Зампред областного собрания Архангельска Александр Дятлов говорит, что новая методика существенным образом меняет экономику лесозаготовок. Например, постановление отменяет понижающие коэффициенты, которые применялись для участков с запасом древесины менее 100 кубометров на 1 гектар, а повышающие начинают использоваться при запасе уже свыше 125 кубометров на 1 гектар (вместо действующих 150 кубометров). Выросли и сами повышающие коэффициенты. Он называет новую методику нелогичной. «Выходит, что при отправке лесных грузов железнодорожным и водным транспортом расстояние измеряется до пунктов, где возможна погрузка в вагоны или на баржи. А применительно к автомобильным дорогам речь идет о кратчайшем расстоянии до дороги. Но ведь есть ограничения на выезд лесовозного транспорта на федеральные дороги общего пользования, так что возить будут по окружной дороге, а платить так, как будто возят по прямой»,— говорит он. Он уверен, что теперь у лесозаготовителей теряется стимул включать в проекты освоения низкобонитетные насаждения (с низкой продуктивностью).

Ольга Мордюшенко

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