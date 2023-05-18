Санаторий «Маяк» в Сочи реконструируют за счет федеральных средств

Средства на реновацию построенного 58 лет назад сочинского санатория «Маяк» выделили из президентского Резервного фонда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

О выделении денег на работы в конце 2022 года сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций. Провести реконструкцию планируют в течение трех лет. В этом году там будут проводить проектные работы и геодезические изыскания, а в следующем начнется строительство.

Во время реновации планируется обновить водопроводные и канализационные сети, подвести газовую магистраль, сделать гидроизоляцию корпуса и приобрести новое современное оборудование для медицинского корпуса. Планируется, что по итогу санаторий превратится в полноценный реабилитационный центр для людей с нарушением слуха и сможет перейти на круглогодичную работу.

Санаторий «Маяк» находится в поселке Аше Лазаревского района. Он был построен в 1965 году Всероссийским обществом глухих. В нем проходят лечение и реабилитацию инвалиды по слуху. Сейчас его площадь составляет более 3 га. Учреждение имеет два спальных корпуса на 120 человек. На его территории есть спортивные площадки и аллеи для прогулок.

Татьяна Ручкина

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