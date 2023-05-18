Роспатент отказал чеченскому предпринимателю в запрете товарного знака «Вкусно – и точка»

Коллегия Роспатента отклонила возражение предпринимателя из Чеченской республики Калуги Гагалова на регистрацию товарного знака «Вкусно – и точка». Его правообладателем с августа 2022 года является московское ООО «Система ПБО» – дочернее предприятие АО «Вкусно и точка» новокузнецкого предпринимателя Александра Говора. Под этим товарным знаком работают в России купленные им летом 2022 года рестораны McDonald’s.

В направленном в ноябре 2022 года возражении Калуга Гагалов утверждал, что товарный знак «Вкусно – и точка» является сходным до степени смешения с принадлежащим ему знаком «ТОЧКА it's fine». «В городе Грозный никогда ранее не открывался и не функционировал ресторан под брендом “Макдональдс”, местный потребитель в основной массе не знает его продукцию. Открытие нового ресторана в Грозном под названием «Вкусно - и точка» вызовет у местного потребителя смешение сходства с рестораном под товарным знаком “ТОЧКА it's fine”, так как товары и услуги однородные»,– пояснил господин Гагалов.

Выводы комиссии Роспатента об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками подтверждены представленными «Системой ПБО» социологическим и лингвистическим исследованиями. «Проведенный анализ речевой формы “Вкусно - и точка” позволил специалистам прийти к выводу, что она используется в значении: “приятно на вкус – и это все, то есть окончательное решение, окончательный вывод”. Речевая форма “it's fine ТОЧКА” передает смысл: “это место, в котором все (чего бы это ни касалось) хорошо (прекрасно)”»,– указали привлеченные эксперты-лингвисты. В заключении Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН говорится, что подавляющее большинство опрошенных потребителей (95%) полагают, что сравниваемые товарные знаки в целом производят разное общее впечатление.

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Дарья Решетникова