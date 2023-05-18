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Коммерсантъ FM
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Мозговой штурм

Как снять тревожность: новые места, средства и практики

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о средствах преодоления психологического дискомфорта, снятия напряжения, ментального расслабления с помощью как традиционных, так и необычных методов, которые появились в последнее время.

Фото: @claudiaschiffer

Фото: @claudiaschiffer

В борьбе за спокойствие все средства хороши: медитация, правильно подобранные ароматы, фокус на позитивном, переключение видов деятельности традиционно помогают справиться со стрессом. В Москве открываются новые места для практик пранаямы, цигуна, пилатеса и набирает популярность косметика с эффектом расслабления (пусть зачастую это прописано только в названии). Даже привычные аксессуары получают новый смысл — буквально на днях в России появился бренд солнцезащитных очков, который предлагает смотреть на мир в той энергетической вибрации, которая соответствует вашему внутреннему состоянию, и по необходимости, корректировать его. Работает это или нет — вопрос настроя и доверия.

Энергия баланса

Наталья Османн

Наталья Османн

Работать с гневом, снимать напряжение и формировать адаптивные механизмы предлагают в пространстве Ashram, которое работает под предводительством Натальи Османн. Помимо широко известных практик тут предлагают саундхилинг (воздействие на нервную систему с помощью звуковых колебаний поющих чаш), аурасому (работу с цветом) и трансперсональную психологию. Наталья рассказывает: «В любой практике считается, что то, куда ты направляешь свое внимание, туда и идет твоя энергия. Если у человека в голове 2000 мыслей и постоянный стресс, то сконцентрироваться очень сложно. Еще часто говорят: "Отключайте свой мозг". Я не очень люблю это выражение. Я бы сформулировала: "Научитесь уводить фокус внимания со стресса и проблемы". В этом очень помогает пранаяма, в которую входят тысячи различных практик дыхания. Для снятия стресса и успокоения мне помогают мантры. Есть такая группа White Sun, которая, кстати, неоднократно получала "Грэмми", я их горячо рекомендую. У них есть серия мантр, которые прекрасно расслабляют».

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Ashram

Ashram

Ashram

Ashram

Ashram

Ashram

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Ashram

Ashram

Ashram

Чтобы справиться со стрессом, во Fresh Spa by Natura Siberica запустили коллаборацию со студией йоги и пилатеса Светланы Бондарчук Funny Studio. Посыл такой: приведение тела в идеальную форму, а разума — в состояние гармонии и баланса и есть практически формула абсолютного счастья, то есть ты не просто спокоен, но еще и выглядишь хорошо. Спа-уходы для тела на двоих тут продают вместе с подарочным сертификатом на часовую индивидуальную тренировку по йоге.

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Fresh Spa by Natura Siberica x Funny Studio

Fresh Spa by Natura Siberica x Funny Studio

Fresh Spa by Natura Siberica x Funny Studio

Fresh Spa by Natura Siberica x Funny Studio

Fresh Spa by Natura Siberica x Funny Studio

Fresh Spa by Natura Siberica x Funny Studio

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Fresh Spa by Natura Siberica x Funny Studio

Fresh Spa by Natura Siberica x Funny Studio

Fresh Spa by Natura Siberica x Funny Studio

Недавно открывшаяся на Патриарших прудах студия 50 Body & Mind помимо привычного пилатеса включает в свое расписание хореографические классы, барби-йогу в шелке, практику «рефлекса оргазма» и проводит вечеринки в стиле велнесс. Так же тут начала свою работу Face&Body Wellness Studio Organicwoman, где доступны массажи и «face-fit» тренировки. Новые подходы выглядят привлекательно и сильно меняют привычный ЗОЖ-ландшафт.

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50 Body &amp; Mind

50 Body & Mind

50 Body &amp; Mind

50 Body & Mind

50 Body &amp; Mind

50 Body & Mind

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50 Body & Mind

50 Body & Mind

50 Body & Mind

Дышать и говорить

Мария Грудцова

Мария Грудцова

Многие специалисты советуют прежде всего заострить внимание на том, как мы проявляем и чувствуем себя в пространстве, на работу с телом, но не через мышцы, а опосредованно — через голос и дыхание. Так, Мария Грудцова, руководитель направления Mind Body в ProTrener, считает, что тревожность может привести не только к нарушению сна, но и социальной изоляции, депрессии, проблемам со здоровьем. «Как тренер по пилатесу, могу порекомендовать в момент тревожности сосредоточить свое внимание на дыхании. Замедленное дыхание поможет нервной системе вернуться в парасимпатический статус. Это также хорошая тренировка диафрагмы — главной дыхательной мышцы. А на ночь пейте расслабляющий травяной чай, молоко с ложкой меда — все это помогает заснуть»,— советует она.

Вадим Курилов

Вадим Курилов

Волнение, тревога, стресс, возникая, сразу отражаются в теле, даже если вы этого не замечаете. Как? В первую очередь зажимами, лишним мышечным напряжением. Это решается уже несколько набившей оскомину осознанностью, которая здесь абсолютно к месту. Она помогает отпустить лишнее напряжение — так уходит и стресс. «Доказанный факт, что эмоции влияют на физику тела, но и физика тела влияет на эмоции. Меняю физическое состояние, отпускаю напряжение — меняется и мое эмоциональное состояние. Волнение уходит»,— считает Вадим Курилов, который преподает технику работы с голосом. Говорить внятно, красиво, разборчиво не всегда цель, главное — освободить свое природное дыхание, таким образом избавляясь от лишнего напряжения в теле. «Можно поставить напоминалку в телефоне раз в час с текстом "отпускаю напряжение". Таких сеансов можно провести до десяти раз в день. Действуйте так: вижу напоминалку — на секунду отпускаю таз, живот и челюсть и замечаю, как воздух входит через приоткрытый рот "в живот". Не делаю усилия, чтобы дышать животом, а отпускаю напряжение, и как результат высвобождается дыхание»,— делится полезной практикой Вадим. Кроме того, он советует в своей внутренней речи заменить слово «расслабиться», на фразу «отпустить лишнее напряжение» — так можно достичь продуктивного состояния, не излишне расслабленного, а по-хорошему собранного и сфокусированного.

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Echo, парфюмерная свеча Feed Your Soul из натурального соевого и пчелиного восков с ароматом кокоса и манго; (в Foam)

Echo, парфюмерная свеча Feed Your Soul из натурального соевого и пчелиного восков с ароматом кокоса и манго; (в Foam)

Comfort Zone, масло для тела и ванны Tranquillity: восстанавливает не только кожу, но и нервную систему. Пахнет парфюмерной композицией из шести эфирных масел

Comfort Zone, масло для тела и ванны Tranquillity: восстанавливает не только кожу, но и нервную систему. Пахнет парфюмерной композицией из шести эфирных масел

Puressentiel, роллер Антистресс «Отдых и Релакс»: средство содержит 12 эфирных масел (в том числе померанца, лаванды, сладкого апельсина и шалфея) и помогает снять нервное напряжение, восстановить ясность ума во время стрессовых ситуаций

Puressentiel, роллер Антистресс «Отдых и Релакс»: средство содержит 12 эфирных масел (в том числе померанца, лаванды, сладкого апельсина и шалфея) и помогает снять нервное напряжение, восстановить ясность ума во время стрессовых ситуаций

Babor, ампульный набор Repair (3 ампулы sos-антистресс и 4 ампулы ночные) — для чувствительной и раздражённой кожи. В составе средств: алоэ вера, экстракт плодов черимойи, семян маркуйи и центеллы

Babor, ампульный набор Repair (3 ампулы sos-антистресс и 4 ампулы ночные) — для чувствительной и раздражённой кожи. В составе средств: алоэ вера, экстракт плодов черимойи, семян маркуйи и центеллы

12storeez, коврик для йоги из каучука

12storeez, коврик для йоги из каучука

Eigengrau, солнцезащитные очки, которые по замыслу создателей, помогают настраиваться на положительные эмоции

Eigengrau, солнцезащитные очки, которые по замыслу создателей, помогают настраиваться на положительные эмоции

Набор парфюмированных свечей «Ароматы дачи», Яндекс Маркет; также вышел ASMR-альбом «Звуки дачи»: где записаны треки со звуками природы — пением птиц, шумом дождя, треском костра.

Набор парфюмированных свечей «Ароматы дачи», Яндекс Маркет; также вышел ASMR-альбом «Звуки дачи»: где записаны треки со звуками природы — пением птиц, шумом дождя, треском костра.

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Echo, парфюмерная свеча Feed Your Soul из натурального соевого и пчелиного восков с ароматом кокоса и манго; (в Foam)

Comfort Zone, масло для тела и ванны Tranquillity: восстанавливает не только кожу, но и нервную систему. Пахнет парфюмерной композицией из шести эфирных масел

Puressentiel, роллер Антистресс «Отдых и Релакс»: средство содержит 12 эфирных масел (в том числе померанца, лаванды, сладкого апельсина и шалфея) и помогает снять нервное напряжение, восстановить ясность ума во время стрессовых ситуаций

Babor, ампульный набор Repair (3 ампулы sos-антистресс и 4 ампулы ночные) — для чувствительной и раздражённой кожи. В составе средств: алоэ вера, экстракт плодов черимойи, семян маркуйи и центеллы

12storeez, коврик для йоги из каучука

Eigengrau, солнцезащитные очки, которые по замыслу создателей, помогают настраиваться на положительные эмоции

Набор парфюмированных свечей «Ароматы дачи», Яндекс Маркет; также вышел ASMR-альбом «Звуки дачи»: где записаны треки со звуками природы — пением птиц, шумом дождя, треском костра.

Ирина Кириенко

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