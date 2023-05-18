Мозговой штурм

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о средствах преодоления психологического дискомфорта, снятия напряжения, ментального расслабления с помощью как традиционных, так и необычных методов, которые появились в последнее время.

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В борьбе за спокойствие все средства хороши: медитация, правильно подобранные ароматы, фокус на позитивном, переключение видов деятельности традиционно помогают справиться со стрессом. В Москве открываются новые места для практик пранаямы, цигуна, пилатеса и набирает популярность косметика с эффектом расслабления (пусть зачастую это прописано только в названии). Даже привычные аксессуары получают новый смысл — буквально на днях в России появился бренд солнцезащитных очков, который предлагает смотреть на мир в той энергетической вибрации, которая соответствует вашему внутреннему состоянию, и по необходимости, корректировать его. Работает это или нет — вопрос настроя и доверия.

Энергия баланса

Наталья Османн



Работать с гневом, снимать напряжение и формировать адаптивные механизмы предлагают в пространстве Ashram, которое работает под предводительством Натальи Османн. Помимо широко известных практик тут предлагают саундхилинг (воздействие на нервную систему с помощью звуковых колебаний поющих чаш), аурасому (работу с цветом) и трансперсональную психологию. Наталья рассказывает: «В любой практике считается, что то, куда ты направляешь свое внимание, туда и идет твоя энергия. Если у человека в голове 2000 мыслей и постоянный стресс, то сконцентрироваться очень сложно. Еще часто говорят: "Отключайте свой мозг". Я не очень люблю это выражение. Я бы сформулировала: "Научитесь уводить фокус внимания со стресса и проблемы". В этом очень помогает пранаяма, в которую входят тысячи различных практик дыхания. Для снятия стресса и успокоения мне помогают мантры. Есть такая группа White Sun, которая, кстати, неоднократно получала "Грэмми", я их горячо рекомендую. У них есть серия мантр, которые прекрасно расслабляют».

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Чтобы справиться со стрессом, во Fresh Spa by Natura Siberica запустили коллаборацию со студией йоги и пилатеса Светланы Бондарчук Funny Studio. Посыл такой: приведение тела в идеальную форму, а разума — в состояние гармонии и баланса и есть практически формула абсолютного счастья, то есть ты не просто спокоен, но еще и выглядишь хорошо. Спа-уходы для тела на двоих тут продают вместе с подарочным сертификатом на часовую индивидуальную тренировку по йоге.

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Недавно открывшаяся на Патриарших прудах студия 50 Body & Mind помимо привычного пилатеса включает в свое расписание хореографические классы, барби-йогу в шелке, практику «рефлекса оргазма» и проводит вечеринки в стиле велнесс. Так же тут начала свою работу Face&Body Wellness Studio Organicwoman, где доступны массажи и «face-fit» тренировки. Новые подходы выглядят привлекательно и сильно меняют привычный ЗОЖ-ландшафт.

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Дышать и говорить

Мария Грудцова



Многие специалисты советуют прежде всего заострить внимание на том, как мы проявляем и чувствуем себя в пространстве, на работу с телом, но не через мышцы, а опосредованно — через голос и дыхание. Так, Мария Грудцова, руководитель направления Mind Body в ProTrener, считает, что тревожность может привести не только к нарушению сна, но и социальной изоляции, депрессии, проблемам со здоровьем. «Как тренер по пилатесу, могу порекомендовать в момент тревожности сосредоточить свое внимание на дыхании. Замедленное дыхание поможет нервной системе вернуться в парасимпатический статус. Это также хорошая тренировка диафрагмы — главной дыхательной мышцы. А на ночь пейте расслабляющий травяной чай, молоко с ложкой меда — все это помогает заснуть»,— советует она.

Вадим Курилов



Волнение, тревога, стресс, возникая, сразу отражаются в теле, даже если вы этого не замечаете. Как? В первую очередь зажимами, лишним мышечным напряжением. Это решается уже несколько набившей оскомину осознанностью, которая здесь абсолютно к месту. Она помогает отпустить лишнее напряжение — так уходит и стресс. «Доказанный факт, что эмоции влияют на физику тела, но и физика тела влияет на эмоции. Меняю физическое состояние, отпускаю напряжение — меняется и мое эмоциональное состояние. Волнение уходит»,— считает Вадим Курилов, который преподает технику работы с голосом. Говорить внятно, красиво, разборчиво не всегда цель, главное — освободить свое природное дыхание, таким образом избавляясь от лишнего напряжения в теле. «Можно поставить напоминалку в телефоне раз в час с текстом "отпускаю напряжение". Таких сеансов можно провести до десяти раз в день. Действуйте так: вижу напоминалку — на секунду отпускаю таз, живот и челюсть и замечаю, как воздух входит через приоткрытый рот "в живот". Не делаю усилия, чтобы дышать животом, а отпускаю напряжение, и как результат высвобождается дыхание»,— делится полезной практикой Вадим. Кроме того, он советует в своей внутренней речи заменить слово «расслабиться», на фразу «отпустить лишнее напряжение» — так можно достичь продуктивного состояния, не излишне расслабленного, а по-хорошему собранного и сфокусированного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Echo, парфюмерная свеча Feed Your Soul из натурального соевого и пчелиного восков с ароматом кокоса и манго; (в Foam) Comfort Zone, масло для тела и ванны Tranquillity: восстанавливает не только кожу, но и нервную систему. Пахнет парфюмерной композицией из шести эфирных масел Puressentiel, роллер Антистресс «Отдых и Релакс»: средство содержит 12 эфирных масел (в том числе померанца, лаванды, сладкого апельсина и шалфея) и помогает снять нервное напряжение, восстановить ясность ума во время стрессовых ситуаций Babor, ампульный набор Repair (3 ампулы sos-антистресс и 4 ампулы ночные) — для чувствительной и раздражённой кожи. В составе средств: алоэ вера, экстракт плодов черимойи, семян маркуйи и центеллы 12storeez, коврик для йоги из каучука Eigengrau, солнцезащитные очки, которые по замыслу создателей, помогают настраиваться на положительные эмоции Набор парфюмированных свечей «Ароматы дачи», Яндекс Маркет; также вышел ASMR-альбом «Звуки дачи»: где записаны треки со звуками природы — пением птиц, шумом дождя, треском костра. Следующая фотография 1 / 7 Echo, парфюмерная свеча Feed Your Soul из натурального соевого и пчелиного восков с ароматом кокоса и манго; (в Foam) Comfort Zone, масло для тела и ванны Tranquillity: восстанавливает не только кожу, но и нервную систему. Пахнет парфюмерной композицией из шести эфирных масел Puressentiel, роллер Антистресс «Отдых и Релакс»: средство содержит 12 эфирных масел (в том числе померанца, лаванды, сладкого апельсина и шалфея) и помогает снять нервное напряжение, восстановить ясность ума во время стрессовых ситуаций Babor, ампульный набор Repair (3 ампулы sos-антистресс и 4 ампулы ночные) — для чувствительной и раздражённой кожи. В составе средств: алоэ вера, экстракт плодов черимойи, семян маркуйи и центеллы 12storeez, коврик для йоги из каучука Eigengrau, солнцезащитные очки, которые по замыслу создателей, помогают настраиваться на положительные эмоции Набор парфюмированных свечей «Ароматы дачи», Яндекс Маркет; также вышел ASMR-альбом «Звуки дачи»: где записаны треки со звуками природы — пением птиц, шумом дождя, треском костра.

Ирина Кириенко