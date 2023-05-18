В банке «Открытие» в Красноярском крае сменилось руководство

Новым управляющим красноярского подразделения банка «Открытие» назначен Алексей Суздальницкий, ранее возглавлявший региональное подразделение банка в Рязани, сообщили в пресс-службе «Открытия». Он будет отвечать за рост финансовых показателей банка в регионе и выполнение задач по интеграции с ВТБ. К своим обязанностям он приступит с 22 мая.

Ранее возглавлявшая красноярское подразделение Наталья Потапова покидает свою должность по собственному желанию.

По итогам 2022 года кредитный портфель банка «Открытие» в Красноярском крае вырос на 13%, 67,6 млрд руб. Основная доля (47 млрд руб.) приходится на корпоративное кредитование. Банк «Открытие» входит четверку крупнейших по объемам бизнеса в регионе.

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Оксана Павлова