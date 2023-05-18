«Манчестер Сити» сыграл нереально

Вторым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». После ничьей 1:1 в Мадриде английский клуб разгромил «Реал» на своем поле — 4:0. Теперь 10 июня в Стамбуле главный трофей самого престижного клубного турнира разыграют «Манчестер» и «Интер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бернарду Силва (справа)

Фото: Carl Recine, Reuters Бернарду Силва (справа)

Фото: Carl Recine, Reuters

Первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» в Мадриде не дал даже намека на то, в чью пользу завершится это противостояние. Чемпион Англии добился на выезде хорошего результата, но и победитель прошлой Лиги чемпионов с таким же успехом мог рассчитывать на благоприятный исход в гостях. «Реал» — одна из немногих, если не единственная в мире команда, которая способна абсолютно на равных противостоять «Сити» на его поле.

В прошлогоднем полуфинале Лиги чемпионов мадридцы, кстати, устроили настоящий спектакль в Манчестере, хотя и уступили 3:4, а потом взяли верх по сумме двух встреч. Тогда их заруба с подопечными Пепа Гвардиолы вообще получилась эпической — с 11 голами и дополнительным временем. Сейчас подобного фейерверка по всем прикидкам сложно было ждать, тем более после того как на «Сантьяго Бернабеу» клубы с самой мощной в Европе атакой сумели поразить ворота лишь по одному разу.

Неделю назад «Реалу» удалось решить проблему Эрлинга Холанна, который на днях заколотил за «Сити» 52-й мяч в нынешнем сезоне. В том матче норвежца «съел» Антонио Рюдигер. Правда, сейчас место немца в центре обороны занял отбывший дисквалификацию Эдер Милитан. Основной бомбардир мадридцев Карим Бензема в первой встрече тоже ушел с поля без гола. И к нему с Холанном вновь было приковано повышенное внимание. Милитан на первых минутах побежал прессинговать нападающего «Манчестера» даже на чужую половину. Однако вскоре Холанн отклеился от опекуна в опасной близости от ворот, выскочил один на один с голкипером Тибо Куртуа, но под острым углом. А когда он обвел бельгийца, угол и вовсе был нулевым, поэтому пришлось отдавать мяч от лицевой линии назад на предполагаемых партнеров, которые не успели поддержать эту быструю атаку.

Зато, когда Джек Грилиш навесил в район вратарской площади, перекинув центральных защитников «Реала», Холанн имел уже идеальный голевой момент. И вроде бы хорошо подстроился под подачу и нанес неплохой удар головой, но Куртуа спас гостей, а Давид Алаба доработал эпизод и не позволил норвежцу сыграть на добивании. Впрочем, хозяева продолжали оказывать серьезное давление на мадридскую оборону, и Холанну представился еще один шанс открыть счет. Он, как и болельщики «Сити», наверное, уже видел мяч в сетке после удара головой в верхний угол, но Куртуа совершил какой-то нереальный сейв — буквально кончиками пальцев.

Причем у манчестерцев не только Холанн был заряжен на гол. В частности, мог забить Родри. А забил Бернарду Силва, который нашел брешь в защитных построениях «Реала», моментально получил пас от Кевина Де Брёйне в штрафной площади и перехитрил Куртуа, пытавшегося перекрыть дальний угол и открывшего ближний. Команда Гвардиолы владела настолько подавляющим преимуществом, что одного забитого мяча по такой игре было явно мало. И к 37-й минуте Силва оформил дубль. Мадридцы опять не разобрались в обороне, гуртом бросились ликвидировать опасный прорыв к воротам Илкая Гюндогана, заблокировали его удар, но снова забыли про португальского полузащитника, который подкараулил отскок и пробил головой уже практически в пустой створ.

В первом тайме у «Реала» был небольшой отрезок между двумя пропущенными голами, когда он попробовал поиграть в футбол, а Тони Кроос даже сотряс перекладину могучим залпом из-за штрафной. Однако после того как Силва отличился во второй раз, гости откровенно поплыли и еле-еле дотерпели до перерыва. Так что им еще повезло, что они проигрывали всего 0:2. При такой разнице у них все-таки оставалась маленькая надежда на выход в финал.

Во втором тайме команда Карло Анчелотти, наконец, забегала. Другое дело, что с моментами для взятия ворот было туго. Алаба зарядил со стандарта под планку и потревожил вратаря «Сити» Эдерсона, а так ничего интересного «Реал» впереди придумать не мог. Манчестерцы уверенно защищались и к тому же постоянно грозили контратаками. Гюндоган чисто вывел того же Холанна на расправу с Куртуа, но голкипер никак не хотел пропускать от норвежца и не без помощи перекладины отвел эту угрозу. И все же хозяева забили третий гол. Де Брёйне подал со штрафного на Мануэля Аканджи, тот подрезал мяч головой, а Милитан уже занес его в сетку. Автогол только подчеркнул полную несостоятельность обороны «Реала».

При счете 3:0, конечно, все стало окончательно ясно. Стадион стоял на ушах, празднуя триумф своей любимой команды. Гости еще по инерции атаковали, а Эдерсон остановил Бензема, но Гвардиола выпустил на концовку Фила Фодена с Хулианом Альваресом, и те сообразили на двоих четвертый гол. Аргентинец вывалился на Куртуа, который, пожалуй, единственный в мадридском составе не заслуживал столь жестокого избиения, и спокойно закатил мяч в ворота. 4:0 — «Сити» просто уничтожил и низложил победителя Лиги чемпионов, заодно поквитавшись за поражение в полуфинале того розыгрыша турнира. И теперь именно английский клуб видится преемником «Реала» на вершине европейского футбола. Во всяком случае в предстоящем финале Лиги чемпионов с «Интером» такой «Манчестер» будет явным фаворитом.

Александр Ильин