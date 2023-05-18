Москва поделится ненужным дефицитом

Центризбирком (ЦИК) передаст регионам 2 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые больше не понадобятся в Москве. В столице в этом году будут применяться новые терминалы для электронного голосования, а регионы испытывают дефицит КОИБов, поскольку из-за западных санкций ЦИК не смог нарастить их число. Комплексы более раннего образца специалисты ЦИКа модернизировали до современных моделей, при этом председатель комиссии Элла Памфилова пообещала продолжить работу над увеличением количества КОИБов в избирательной системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ЦИК на заседании 17 мая распределил между регионами 2 тыс. КОИБов образца 2017 года, которые отдала Москва. О том, что с производством КОИБов возникли проблемы, стало известно в начале года. На совещании в ЦИКе 2 февраля Элла Памфилова сообщила, что комиссия пока не может увеличить число КОИБов из-за западных санкций. Как рассказал глава Федерального центра информатизации при ЦИКе Александр Сокольчук, в России используются модели КОИБов 2017 и 2010 годов: последние уже устарели, но пока их невозможно заменить более новыми, поэтому приходится поддерживать их жизнедеятельность.

Москва использовала КОИБы активнее других регионов: например, на муниципальных выборах-2022 было задействовано порядка 1,9 тыс. комплексов. Но на осенних выборах мэра Москвы в этом году запланирован ряд электоральных новаций, в том числе сокращение числа обычных избирательных участков и установка на каждом из них нового терминала электронного голосования (см. “Ъ” от 26 апреля). Это как раз и позволило столице отказаться от установки КОИБов на участках и передать их регионам.

Как пояснил “Ъ” зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, Москва передает абсолютно все свои комплексы, а для тех избирателей, кто захочет проголосовать на участке традиционным способом, а не через новый терминал, будут установлены обычные урны. «Поскольку от бумажного бюллетеня мы не отказываемся, обычные ящики для голосования будут на каждом участке. Соответственно, у каждого избирателя, пришедшего на участок, есть выбор способа голосования»,— подчеркнул он.

Член ЦИКа Антон Лопатин на заседании уточнил, что московские КОИБы будут переданы в 39 регионов. Комплексы отправятся в те субъекты, которые обращались в ЦИК с просьбой увеличить их число, а также туда, где еще работают КОИБ-2010, «под долгосрочную перспективу», рассказал господин Лопатин. Согласно материалам, подготовленным к заседанию ЦИКа, больше всего комплексов — 160 штук — направится в Красноярский край. Еще 150 КОИБов поедут в Челябинскую область, по 120 комплексов получат Свердловская и Ярославская области, 110 — Калужская область и 100 — Санкт-Петербург. Остальные 33 региона получат от 15 до 80 КОИБов каждый.

Элла Памфилова на заседании призналась, что для нее сложившаяся ситуация — это «открытая рана». «Наше большое стратегическое желание значительно нарастить количество КОИБов разбилось вдрызг о невозможность в прошлом году это сделать со стороны заказчика. Но это не значит, что мы не будем над этим работать дальше»,— добавила она. Кроме того, как отметил Антон Лопатин, специалистам ЦИКа удалось доработать КОИБы образца 2010 года до уровня моделей 2017 года. Главное изменение, по его словам, это возможность принимать бюллетень длинной 80 см вместо прежних 60 см.

Также на вчерашнем заседании госпожа Памфилова сообщила, что в Ростове-на-Дону запланировано «большое обучающее мероприятие» для территориальных избиркомов новых регионов РФ. «Весь конец мая будет посвящен именно этому. Уже скоро, в начале июня начнет открываться сезон единого дня голосования в регионах. Объем задач и работы у нас невероятно большой»,— сказала глава ЦИКа. На прошлой неделе она посетила четыре новых субъекта для ознакомления с ходом подготовки их избирательной системы к сентябрьским выборам, в том числе оборудования помещений под избирательные участки.

Елена Рожкова