Противостояние возможностей

Штат Монтана в США сообщил о введении запрета на использование китайской платформы TikTok на своей территории: соцсеть должна быть удалена из магазинов приложений Apple и Google к 1 января 2024 года, заявил губернатор штата Грег Джанфорте, обосновывая требования мерами по обеспечению кибербезопасности граждан. Решение стало логичным продолжением ужесточившегося в этом году противостояния властей США и китайской ByteDance (владеет TikTok). До решения Монтаны TikTok уже был запрещен для использования чиновниками США на служебных устройствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Эти события имеют не только политическое измерение. Еще в ноябре 2022 года компания снизила прогноз на глобальные рекламные доходы на $2 млрд (с $12 млрд по итогам года до $10 млрд), в том числе ссылаясь на напряженную ситуацию в США. Если пример Монтаны окажется заразительным, TikTok рискует потерять большую часть этого рынка. «Инвесторы оценивают компанию как обладателя активов, которые будут существовать в течение минимум десяти лет, и потеря такого крупного рынка поставит крест на перспективах их развития»,— считает старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин.

При этом компания фактически потеряла еще один рынок, российский, но уже по собственному решению: из-за военных действий на Украине TikTok запретил локальным пользователям загрузку контента и доступ к зарубежным видео. Выручка ООО «Тикток Рус» за 2022 год снизилась на 29%, до 966,5 млн руб. Между тем власти России работу сети не ограничивали, в отличие от ее американских конкурентов Instagram и Facebook (деятельность их головной компании Meta по ведению соцсетей признана в РФ экстремистской и запрещена).

Аналитики медиарынка считают, что на фоне ужесточения отношений с США политика китайского сервиса в отношении России «могла бы и смягчиться», например, через отказ от части ограничений на публикацию контента. На первый взгляд, решение выглядит логичным: компания получит шанс хотя бы частично компенсировать потери аудитории.

Но есть и весомые аргументы против. Во-первых, если платформа захочет официально вернуться на российский рынок, ей придется вводить жесткую систему модерации контента и «приземлять» юрлицо, чтобы соответствовать законодательству РФ. Во-вторых, отечественные площадки за время отсутствия китайского конкурента нарастили аудиторию, и TikTok придется больше инвестировать в продвижение и «возвращение доверия». Ну и наконец, имидж TikTok в глазах западной аудитории может дополнительно ухудшиться. Поэтому пока более вероятно, что соцсеть продолжит следовать традиционной для китайских компаний в России стратегии: зарабатывать, находясь в достаточно неопределенной серой зоне.