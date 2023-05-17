«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в финал Кубка России

В Краснодаре завершился матч второго этапа Пути регионов Кубка России по футболу между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Хозяева одержали победу со счетом 2:1 и вышли в финал турнира.

«Быки» открыли счет на 8-й минуте — на розыгрыше углового выше всех выпрыгнул Панталеао. На 22-й минуте ничью на табло вернул капитан гостей Эрик Бикфалви, результативно сыграв на добивании. Победный гол хозяева оформили за 30 минут до окончания основного времени матча — забил Кордоба.

В финале краснодарцы встретятся со столичным ЦСКА (москвичи дошли до финала по Пути РПЛ). Матч запланирован на 11 июня. За несколько дней до этого, 27 мая, соперники встретятся в рамках РПЛ.

Григорий Лейба