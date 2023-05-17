ФК «Урал» уступил «Краснодару» в финале «Пути регионов» и выбыл из борьбы за Кубок России

Футбольный клуб «Урал» в финале «Пути регионов» Кубка России потерпел поражение от ФК «Краснодар». Матч проходил в Краснодаре и закончился со счетом 2:1 (1:1) в пользу хозяев.

Счет открыл «Краснодар» на 9 минуте – отличился Кайо. Лидер ФК «Урал» Эрик Бикфалви на 22 минуте сравнял счет.

Во втором тайме на 59 минуте Кордобоа вновь вывел «Краснодар» вперед. В конце матча судья Карасев сначала назначил пенальти в ворота «Урала» и удалил за вторую желтую карточку Гогличидзе, а затем отменил 11-метровый.

«Краснодар» получил путевку в суперфинал, где 11 июня встретится с московским ЦСКА.

Алексей Буров

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