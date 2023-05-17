Европейский университет вновь открыл двери для прокуратуры

Прокуратора с привлечением специалистов Рособрнадзора начала внеплановую выездную проверку Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб). Она проводится «по обращению гражданина» и продлится до 13 июня, сообщили в вузе. Проверяющих интересует документация по учебному процессу, в том числе выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Внеплановая прокурорская проверка, начавшаяся в среду в ЕУСПб, не является экстраординарным событием для вуза, который на протяжении всей своей истории привлекал к себе пристальное внимание надзорных органов.

ЕУСПб — негосударственный университет, который учрежден в 1994 году при поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В 2016 и 2017 годах вуз в рейтингах Минобрнауки лидировал среди 830 российских вузов по ряду ключевых показателей, включая научно-исследовательскую деятельность. В состав попечительского совета вуза входит бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В феврале 2008 года официальной версией временного закрытия и приостановки лицензии на образовательную деятельность вуза стали 52 нарушения норм пожарной безопасности. Неофициально руководство учебного заведения связывало эти события с политикой. По версии ректората, конфликт затеяли «недоброжелатели кандидата в президенты Дмитрия Медведева». Академики РАН отправили открытое письмо Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Возобновил работу университет через полтора месяца.

Отметим, за год до этого, в 2007 году, вуз получил грант Еврокомиссии в размере €670 тыс. для реализации программы «Межрегиональная электоральная сеть поддержки». В ее рамках планировалось обучать наблюдателей на выборах «деталям российского избирательного законодательства».

Руководителем проекта назначили профессора Григория Голосова (в настоящее время декан и профессор факультета политических наук). С критикой программы выступили депутаты Госдумы от «Единой России», которые усмотрели «прямое иностранное вмешательство» и нарушение учебным учреждением лицензионной деятельности. Вскоре вуз отказался от планов. Грант на реализацию проекта получила НКО «Центр "Геликс"», а руководителем остался господин Голосов.

В начале 2016 года университет не прошел проверку Рособрнадзора. Инспекция приостановила действие госаккредитации (позволяет выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы по призыву). К маю университет в суде добился снятия ограничений.

Однако уже в июле Генпрокуратура по запросу тогда еще депутата заксобрания Петербурга Виталия Милонова (сейчас депутат Госдумы) инициировала еще одну проверку Рособрнадзора. Несколько месяцев вуз устранял нарушения (на этот раз было выявлено 120) и предоставлял отчеты, которые контрольный орган принимал лишь частично. В результате в конце года Рособрнадзор объявил о приостановке лицензии университета, запретив университету заниматься образовательной деятельностью. На «передачу» студентов в другие вузы университету дали неделю. Решение об аннулировании лицензии в начале 2017 года вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Всего только за 2016 год ЕУСПб пережил внеплановые проверки десяти госорганов (помимо двух от Рособрнадзора).

В декабре 2016 года власти Петербурга в одностороннем порядке расторгли договор аренды Малого Мраморного дворца (дворца Кушелева-Безбородко), в котором университет располагался с 1995 года. В Смольном утверждали, что администрация ЕУСПб нарушила условия использования исторического здания: сделала перепланировку, установила окна и кондиционеры. Университет же намеревался на частные средства реализовать проект приспособления дворца под современные нужды стоимостью 2,2 млрд руб., из которых 670 млн руб. планировалось потратить на реставрацию исторической части здания. Несмотря на поддержку многочисленных экспертов по культурному наследию, в августе 2017 года вуз лишился прав на здание. В 2018 году ЕУСПб передал дворец в управление Смольного, а сам переехал в арендуемое здание рядом, на Гагаринской улице. Студенты вернулись в университет только в октябре 2018 года после нескольких отказов в выдаче лицензии от Рособрнадзора. Еще через год ЕУСПб вернули госаккредитацию сроком на шесть лет.

Начавшаяся 17 мая прокурорская проверка проходит с привлечением специалистов из Рособрнадзора по обращению «неизвестного гражданина», рассказали в вузе.

«Комиссия проверяет документацию по учебному процессу, в том числе выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов,— сообщили “Ъ” в учебном заведении.— Университет работает в обычном режиме — занятия ведутся по расписанию, проходят все обычные мероприятия». Мероприятия продлятся до 13 июня, добавили представители вуза.

В ЕУСПб не комментируют, с чем на сей раз может быть связан интерес проверяющих. «Полагаю, это может быть связано с тем, что университет является одним из центров свободной академической мысли, здесь работает много преподавателей с либеральными взглядами,— предположил депутат питерского парламента Борис Вишневский ("Яблоко").— Нынче либерализм у властей не в чести. Когда речь идет о негосударственном вузе, где в определенной степени существует необходимое для академической науки разномыслие и вольнодумство, это не может вызывать у властей восторга».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург