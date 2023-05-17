20 мая в пространстве Cube.Moscow в отеле Carlton открывается поп-ап выставка [Пре]мудрости под кураторством искусствоведа, ректора и основательницы Академии OP-POP-ART Анастасии Постригай. Выставка посвящена уникальности природы в разных ее проявлениях, что будет отражено в работах художников, которые исследуют широкий спектр природных явлений, представляя свои ассоциации и личный опыт. Экспозиция объединяет как работы из галереи Postrigay Gallery, так и произведения художников ведущих галерей Москвы. Выставка пройдет с 20 мая по 25 июня.
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