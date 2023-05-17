20 мая в пространстве Cube.Moscow в отеле Carlton открывается поп-ап выставка [Пре]мудрости под кураторством искусствоведа, ректора и основательницы Академии OP-POP-ART Анастасии Постригай. Выставка посвящена уникальности природы в разных ее проявлениях, что будет отражено в работах художников, которые исследуют широкий спектр природных явлений, представляя свои ассоциации и личный опыт. Экспозиция объединяет как работы из галереи Postrigay Gallery, так и произведения художников ведущих галерей Москвы. Выставка пройдет с 20 мая по 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мария Даниловская, «Пень», холст, масло Гоги Тотибазде, из серии «Ландшафты», холст, масло Алексей Иванов, Original 01 Чага, металл, дерево Евгений Молодцов, «Гербарий земли III», архивная бумага Hahnemuhle, цифровая печать Анна Павлова, Body, керамика, щетина Следующая фотография 1 / 5 Мария Даниловская, «Пень», холст, масло Гоги Тотибазде, из серии «Ландшафты», холст, масло Алексей Иванов, Original 01 Чага, металл, дерево Евгений Молодцов, «Гербарий земли III», архивная бумага Hahnemuhle, цифровая печать Анна Павлова, Body, керамика, щетина