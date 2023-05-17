В Киргизии приговорили участника СВО к 10 годам колонии за наемничество

Суд Первомайского района Бишкека приговорил гражданина Киргизии к 10 годам лишения свободы за участие в военной операции на Украине. Обвиняемому 31 год, он прописан в Бишкеке и принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне России, говорится в приговоре, опубликованном на сайте Верховного суда республики.

На протяжении 10 лет мужчина работал разнорабочим в Москве, в том числе на складе компании Ozon. После мужчина открыл свою авиакассу в Москве возле посольства Киргизии, но в июне 2022 года обанкротился и закрыл свой офис. Чтобы заново открыть бизнес, ему нужен был российский паспорт (прошлое ИП было оформлено на друга, который улетел на родину). По его словам, для оформления гражданства он решил пойти в армию.

В июне 2022 года заключил контракт в Брянске и отправился на спецоперацию в составе батальона из ЛНР. Он служил наводчиком-оператором в мотострелковом подразделении на должности заместителя командира боевой машины пехоты с зарплатой 180 тыс. руб. Как следует из материалов суда, гражданин Киргизии перевозил минометные установки и боеприпасы к передовой линии фронта в городе Соледар.

В ноябре 2022 года мужчина уволился с военной службы, приехал в Москву, а затем в Бишкек, где был задержан. Он не признал вину и заявил, что находился не на Украине, а в ЛНР, где занимался обеспечением продуктами питания воинских подразделений. По словам мужчины, он написал рапорт об увольнении, поскольку ему нужно было вернуться в Киргизию для ухода за больным отцом.

Согласно Уголовному кодексу Киргизии, гражданам республики запрещено участвовать в военных конфликтах других государств: за нарушение закона предусмотрено лишение свободы до 15 лет.

Анастасия Ларина