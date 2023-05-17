Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии комплексной безопасности детей в стране. Согласно указу главы государства, документ будет действовать до 2030 года. Указ вступает в силу со дня опубликования — 17 мая 2023 года.

Как сказано в стратегии, в современных условиях наибольшую опасность для российских детей представляют: снижение уровня благополучия, высокий уровень травматизма, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, распространение опасной информации посредством интернета, а также изменение представлений о традиционных духовных и семейных ценностях.

В документе отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». В тексте стратегии также упомянуто дестабилизирующее влияние на подростков потребления наркотиков, психотропов и алкоголя. В нем говорится об опасности радикальных и экстремистских проявлений, которые дестабилизирующим образом влияют на общественные настроения несовершеннолетних.

Одним из основных направлений госполитики по обеспечению безопасности детей в утвержденной президентом России стратегии названо совершенствование законов в сфере суррогатного материнства.

К задачам концепции относятся: защита детей от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, внешней идейно-ценностной экспансии; формирование культуры семьи, имеющей детей, как базовой общественной ценности, повышение престижа отцовства и материнства, многопоколенной семьи и многодетности; совершенствование законодательства в сфере суррогатного материнства и защиты интересов детей, рожденных в РФ суррогатными матерями; господдержка создания произведений литературы и искусства, фильмов, театральной, аудио и печатной продукции, которая направлена на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей; господдержка общественных проектов, ориентированных на популяризацию культурных, нравственных и семейных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.

В течение ближайших шести месяцев правительству России необходимо будет сформировать «план мероприятий, направленных на реализацию утвержденного документа». Мероприятия будут направлены «на противодействие угрозам, создающим прямую или косвенную возможность причинения вреда жизни и здоровью ребенка, на предотвращение смертности детей и их травматизма».

Работа над документом велась в 2022 и 2023 годах, отмечала бывший детский омбудсмен России, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Стратегия безопасности детей, по ее словам, является комплексным документом, она направлена на сбережение несовершеннолетних, учителей, развитие современной комплексной безопасной инфраструктуры учебных заведений, формирование безопасной информационной среды.

Александр Кислов