Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии комплексной безопасности детей в стране. Согласно указу главы государства, документ будет действовать до 2030 года. Указ вступает в силу со дня опубликования — 17 мая 2023 года.
Как сказано в стратегии, в современных условиях наибольшую опасность для российских детей представляют: снижение уровня благополучия, высокий уровень травматизма, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, распространение опасной информации посредством интернета, а также изменение представлений о традиционных духовных и семейных ценностях.
В документе отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». В тексте стратегии также упомянуто дестабилизирующее влияние на подростков потребления наркотиков, психотропов и алкоголя. В нем говорится об опасности радикальных и экстремистских проявлений, которые дестабилизирующим образом влияют на общественные настроения несовершеннолетних.
Одним из основных направлений госполитики по обеспечению безопасности детей в утвержденной президентом России стратегии названо совершенствование законов в сфере суррогатного материнства.
К задачам концепции относятся: защита детей от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, внешней идейно-ценностной экспансии; формирование культуры семьи, имеющей детей, как базовой общественной ценности, повышение престижа отцовства и материнства, многопоколенной семьи и многодетности; совершенствование законодательства в сфере суррогатного материнства и защиты интересов детей, рожденных в РФ суррогатными матерями; господдержка создания произведений литературы и искусства, фильмов, театральной, аудио и печатной продукции, которая направлена на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей; господдержка общественных проектов, ориентированных на популяризацию культурных, нравственных и семейных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.
В течение ближайших шести месяцев правительству России необходимо будет сформировать «план мероприятий, направленных на реализацию утвержденного документа». Мероприятия будут направлены «на противодействие угрозам, создающим прямую или косвенную возможность причинения вреда жизни и здоровью ребенка, на предотвращение смертности детей и их травматизма».
Работа над документом велась в 2022 и 2023 годах, отмечала бывший детский омбудсмен России, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Стратегия безопасности детей, по ее словам, является комплексным документом, она направлена на сбережение несовершеннолетних, учителей, развитие современной комплексной безопасной инфраструктуры учебных заведений, формирование безопасной информационной среды.