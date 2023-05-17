Создателей сети Telegram-каналов в регионах РФ заподозрили в вымогательстве и арестовали

Выявлена группа создателей сети Telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве денег у граждан. Об этом сообщает МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании»,– говорится в сообщении.

Полиция установила, что авторы указанных ресурсов использовали яркие наименования и размещали «недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей». За нераспространение компрометирующей информации они вымогали деньги.

Силовикам удалось задержать диджитал-директора PR-агентства, замглавы отдела ФГУП и журналиста. В отношении них было возбуждено уголовное дело о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Подозреваемые арестованы. Во время обысков в их в офисах и дома был изъят криптокошелек, деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также SIM-карты.

По информации местных СМИ, в списке Telegram-каналов, которые курировали подозреваемые, были два из Самарской области («Ямская телега» и «Волга Волга»).

Георгий Портнов