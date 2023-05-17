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Коммерсантъ FM
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Ространснадзор не нашел просроченных запчастей на самолетах крупнейших авиакомпаний РФ

Проверки Ространснадзора в 2022 году не выявили использования запчастей с истекшим ресурсом на самолетах крупных российских авиакомпаний, говорится в ответе надзорной службы на запрос «Ъ».

16 мая на выступлении в комитете Госдумы по транспорту глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что в 2022 году служба выявила более 2 тыс. полетов, в ходе которых на воздушных судах использовались запчасти и компоненты с истекшим сроком годности (см. «Ъ» от 17 мая). При этом собеседники «Ъ» усомнились в том, что эти данные касаются крупных перевозчиков.

«В действиях ведущих российских авиаперевозчиков указанные нарушения не выявлялись»,— подчеркнули в службе. Раскрывать данные по авиакомпаниям, в которых были зафиксированы нарушения и «которые устранили недостатки», в службе отказались, сославшись на ограничения закона о госконтроле.

В Ространснадзоре также отметили, что подобные нарушения выявлялись и раньше. «Объем перевозок на воздушных судах с указанными нарушениями составляет менее 0,2% от общего объема обслуженных рейсов и не выходит за объемы выявленных нарушений в предыдущие периоды»,— сообщили в службе. Там заверили, что безопасность полетов «поддерживается на самом высоком уровне благодаря предпринимаемым Ространснадзором мерам».

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Детали отлетали свое».

Айгуль Абдуллина

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