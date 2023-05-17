Севастополь получит 543 млн рублей на поддержку сотрудников туротрасли

Севастополю планируют выделить 543 млн руб. для поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в отрасли туризма. Соответствующий проект постановления разработало Минэкономразвития РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

«Опыт прошлого года, опыт пандемии показал, что господдержка помогает сохранить рабочие места. В сфере туризма в Севастополе задействовано значительное количество местных жителей»,- отметил Михаил Развожаев.

В прошлом году поддержка была в размере двукратного МРОТ на каждого сотрудника отрасли. Выплаты в размере 113,5 млн руб. получили 532 предприятия.

В этом году поддержка увеличится до четырех МРОТ на одного занятого за период с января по апрель 2023 года. В итоге ее смогут получить в 2,5 раза больше предпринимателей. Главным условием для получения выплаты является сохранение не менее 90% сотрудников компаний.

Крыму на эти же цели Правительство РФ намерено выделить 2,7 млрд руб. Их планируют распределить на 3,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей.

Татьяна Ручкина

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