Набсовет утвердил Павла Маринычева в должности генерального директора АЛРОСА

Павел Маринычев стал новым генеральным директором—председателем правления АЛРОСА. Наблюдательный совет компании утвердил его в этой должности сроком на три года. Решение было принято единогласно, сообщила пресс-служба АЛРОСА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Республики Саха Фото: Правительство Республики Саха

АЛРОСА — мировой лидер по объемам добычи и разведанных запасов алмазов. Группа занимает 27% мирового и около 90% российского рынка алмазодобычи. Основные добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. В свободном обращении находится 34% акций, на долю РФ, Якутии и ее муниципальных образований приходится 66%. После начала конфликта на Украине АЛРОСА не раскрывает данные о продажах и финансовые показатели.

«На посту генерального директора я продолжу курс на укрепление лидирующих позиций компании в мировой алмазной отрасли. Наши стратегические приоритеты остаются неизменными. Несмотря на сложные геополитические условия, будем укреплять ресурсную базу, повышать производственную эффективность и качество управления»,— приводит пресс-служба слова господина Маринычева после вступления в должность гендиректора.

Новый председатель правления подчеркнул необходимость уделять особое внимание развитию кадрового резерва АЛРОСА, вопросам промышленной и экологической безопасности. Он пообещал, что компания будет поддерживать социальные и природоохранные инициативы в регионах присутствия.

Павел Маринычев сменил в должности гендиректора Сергея Иванова. В интервью «Ъ» господин Иванов заявил, что принял решение не продлевать контракт, но останется в набсовете АЛРОСА. О том, что набсовет готовится рассмотреть кандидатуру господина Маринычева, стало известно 15 мая.

Павел Маринычев с 2016 года возглавлял «Алмазы Анабара», на которые приходится до 15% добычи алмазов всей группы. Ранее он занимал должность первого вице-премьера Якутии, на которой более шести лет курировал вопросы геологии, недропользования, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства.

Об итогах работы Сергея Иванова в АЛРОСА — в интервью «Ъ».

Эрдни Кагалтынов