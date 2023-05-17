Вторая авиакомпания из Киргизии запускает полеты из Оша в Новосибирск, Красноярск и Иркутск

Авиакомпания Aero Nomad Airlines (Кыргызская республика) начинает выполнять прямые регулярные рейсы между Ошем и сибирскими городами. Первый рейс из Красноярска запланирован 23 мая, из Новосибирска – 24 мая, из Иркутска – 9 июня.

По данным сайтов аэропортов, все рейсы будут выполняться по одному разу в неделю из каждого города: из Красноярска – по вторникам, из Новосибирска – по средам и из Иркутска – по пятницам.

Авиасообщение между этими сибирскими городами и Ошем осуществляет еще одна авиакомпания из Кыргызской республики – Avia Traffic Company. У нее по одному рейсу в неделю из Красноярска и Иркутска и по три – из Новосибирска. Кроме того в Ош из Новосибирска ежедневно летает S7 Airlines. Авиасообщение между кыргызским городом и Красноярском также осуществляют авиакомпании Nordwind Airlines (один рейс в неделю), «Россия» (четыре раза в неделю) и «Уральские авиалинии» (два раза в неделю). Из Иркутска в Ош помимо Avia Traffic Company летают S7 Airlines и «Уральские авиалинии» – три и один раз в неделю соответственно.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова