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НБКИ: средний размер микрозаймов вырос до 8,9 тысячи рублей в Нижегородской области

В апреле средний размер выданных жителям Нижегородской области микрозаймов составил 8,9 тыс. руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Сумма выросла на 2,1% за месяц.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В России в целом средний размер микрозайма вырос впервые после трех месяцев падения и достиг 8,98 тыс. руб. (+2,1%). При этом по сравнению с прошлым годом средний чек снизился на 2,2%.

«На наш взгляд, достаточно низкие значения данного показателя в последнее время во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан. После периода потребительской активности они все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина

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