Каждый третий житель Екатеринбурга зарабатывает на своем хобби

В Екатеринбурга хобби есть у 92% опрошенных жителей города, следует из исследования сервиса «Зарплата.ру» и соцсети Одноклассники. При этом 31% екатеринбуржцев зарабатывает на своих увлечениях, продавая через соцсети свои услуги, изделия или контент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Около 80% жителей Екатеринбурга зарабатывают на хобби от 1 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц. До 30 тыс. руб. получают 10% опрошенных, до 50 тыс. — 5% уральцев, до 100 тыс. руб. — 2%, а более 100 тыс. руб. — 4%.

Самым популярным хобби, на котором зарабатывают уральцы, стало рукоделие — им занимаются 35% опрошенных. Еще 11% екатеринбуржцев увлекаются садоводством, по 8% — рисованием и спортом, 5% — кулинарией. При этом реже всего уральцы называли своим хобби геймерство, печное строительство, кутюрную вышивку, озвучивание фильмов и роликов.

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