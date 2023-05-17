«Петербургским аптекам» добавят точек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила АО «Петербургские аптеки» преференции по аренде нежилых помещений еще на год, сообщила вчера пресс-служба ведомства. Речь идет о предоставлении сети госаптек городских помещений без торгов. В 2023 году ФАС одобрила передачу «Петербургским аптекам» свыше 1,3 тыс. кв. м нежилых площадей, всего у сети сегодня 86 точек продажи. С таким количеством торговых пунктов государственные аптеки не конкурируют с коммерческими сетями, констатируют эксперты, но при этом их бизнес менее уязвим в кризисные периоды экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2021 году ФАС уже согласовывала АО «Петербургские аптеки» преференции: тогда комитет имущественных отношений просил передать нежилые помещения для открытия аптек в аренду сроком на десять лет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2021 году ФАС уже согласовывала АО «Петербургские аптеки» преференции: тогда комитет имущественных отношений просил передать нежилые помещения для открытия аптек в аренду сроком на десять лет

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

100% уставного капитала АО «Петербургские аптеки» принадлежит комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО). В пресс-службе комитета подтвердили «Ъ-СПб», что 15 мая в комитет пришло решение ФАС о согласии на предоставление АО государственной преференции (передаче в аренду без торгов) с введением ограничений в отношении нежилых помещений общей площадью 683,8 кв. м на аллее Поликарпова в Приморском районе. На основании предыдущих решений ФАС от 03.03.2023 и от 25.04.2023 комитетом изданы распоряжения о передаче в аренду «Петербургским аптекам» нежилых помещений в Петергофе (площадью 309,9 кв. м) и в Сестрорецке (368,8 кв. м). Согласно информации на сайте компании, сейчас сеть включает 86 аптек, расположенных во всех районах Петербурга и в ближайших пригородах: Зеленогорске, Колпино, Красном Селе, Пушкине, Ломоносове, Петродворце, Сестрорецке, Кронштадте.

В 2021 году ФАС уже согласовывала АО «Петербургские аптеки» преференции: тогда комитет просил передать нежилые помещения для открытия аптек в аренду сроком на десять лет. ФАС дала согласие, но ввела ограничения: срок действия преференции был сокращен до одного года, разрешила использовать помещения исключительно в целях охраны здоровья граждан, запретила торговой сети открывать новые аптеки в границах Петербурга в течение срока действия преференции. Кроме того, ФАС обязала государственную сеть аптек реализовывать в торговых точках не менее двух лекарственных препаратов в каждой категории из минимального ассортимента, необходимого для оказания медицинской помощи. КИО пытался оспорить ограничения, но суды двух инстанций поддержали позицию антимонопольного ведомства.

Государственные аптеки, по мнению партнера экспертной группы Veta Александра Терентьева, не конкурируют с коммерческим сегментом в силу целого ряда преимуществ, которые есть у частных аптечных сетей. «Это возможность открывать новые точки в зависимости от интенсивности ввода жилья, предоставляя потребителю быстрый доступ к базовому набору лекарств, а также формировать привлекательные дисконтные программы и программы лояльности и вести более агрессивную политику ценообразования, в то время как государственные аптеки могут бороться за своего покупателя только за счет отпуска некоторых видов лекарств по рецепту и за счет ценовой политики на некоторые базовые позиции. В плане локализации точек они не могут быть конкурентными с коммерческими сетями, которые занимают площади более активно за счет наличия такой финансовой возможности»,— отмечает эксперт.

Преференции от властей по аренде помещений без торгов, продолжает господин Терентьев, оказывают точечную поддержку госаптекам, но вводимые надзорным органом ограничения сильно сдерживают развитие государственного аптечного сегмента в городе. «За 2022 год в Петербурге открылось 189 новых аптек, по итогам 2022 года их общее количество насчитывало 2217,— приводит цифры эксперт.— Основная доля рынка приходится на "Эркафарм" (аптеки "Озерки", "Доктор Столетов"). Если учесть, что у "Петербургских аптек" всего 86 точек, то открытые другими игроками рынка точки и лидеры отрасли очевидно находятся в более выигрышном положении».

Поддержка от властей носит характер стимулирования госполитики в этой области, но при этом господин Терентьев отмечает преимущество госаптек в том, что они менее уязвимы в вопросах финансирования бизнеса в кризисные периоды экономики.

Александра Тен