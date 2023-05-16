«Уфимкабель» обживает квартал

Принадлежащая бизнесмену Ильдару Гималетдинову компания «Уфимкабель» планирует построить пять жилых домов на участке рядом с садом имени Аксакова. О планах предпринимателя „Ъ“ сообщили несколько информированных источников. По их данным, проект уже прошел предварительное одобрение на городском градостроительном совете. Получить комментарии у господина Гималетдинова вчера не удалось. Опрошенные эксперты называют проект весьма перспективным, отмечая, что квартиры в жилом комплексе будут распроданы быстро и дорого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рядом со зданиями бывшего «Уфимкабеля» могут появиться жилые дома

Фото: Максим Андреев, Коммерсантъ Рядом со зданиями бывшего «Уфимкабеля» могут появиться жилые дома

Фото: Максим Андреев, Коммерсантъ

Как стало известно „Ъ“, бизнесмен Ильдар Гималетдинов намерен реализовать крупный девелоперский проект на участке, граничащем с территорией сада имени Аксакова и принадлежащим ему зданием бывшего «Уфимкабеля» в квартале улиц Цюрупы и Валиди в Уфе. По данным нескольких источников „Ъ“ в мэрии Уфы, предприниматель планирует построить там пять жилых домов высотой от двух до 12 этажей на 298 жителей. Общая площадь квартир в проектируемых домах составляет около 12 тыс. кв. м. Возводить образовательные объекты в квартале не планируется, так как поблизости находятся гимназия №3 и школа №14, а в одном из зданий девелопер планирует организовать платный детский сад.

По данным одного из собеседников, проект уже получил предварительное одобрение на градостроительных советах городского и республиканского уровня. Другие источники отмечают, что решение пока не принято и планы компании находятся на стадии обсуждения.

Дозвониться до господина Гималетдинова вчера не удалось. В пресс-службе «Гим-центра» сообщили, что он находится в отъезде.

Площадь участка, на котором планируется строительство, превышает 2 га. Земля с разрешенным использованием под административно-производственные корпуса находится в собственности ООО «Уфимкабель». На участке расположен медицинский центр GIM-cliniс (по Цюрупы) и реконструируемое административное здание (по Валиди). Здание клиники является объектом культурного наследия: в конце XIX века там размещалась губернская земная управа. До недавнего времени в зданиях располагался завод «Уфимкабель», принадлежащий господину Гималетдинову. В 2018 году, как сообщал „Ъ“, предприниматель решил провести реновацию территории — годом ранее производство «Уфимкабеля» было перенесено в Демский район Уфы. В 2021 году в отреставрированном историческом здании была открыта клиника и кафе.

Ильдару Гималетдинову принадлежит УК «Гим-центр», «Гим-клиника», а также он через ООО «Меркурийтрейд» владеет компанией «Уфимкабель». Последняя находится в процессе реорганизации.

Проект планировки и межевания квартала, в котором планируется строительство, был утвержден мэрией Уфы в 2020 году. Тогда планировалась реконструкция заводских зданий, благоустройство сада имени Аксакова, размещение же жилой застройки не было предусмотрено. На территории, где сейчас проектируются новостройки, предполагалось разместить паркинг, торговый центр и некие объекты предпринимательства.

Участок в этом районе очень привлекателен для строительства жилья, считает эксперт по недвижимости Анатолий Крупник. Он отмечает «идеальное» расположение участка — в центре города, рядом со зданиями органов госвласти.

«Стоимость квартир будет начинаться от 250 тысяч рублей за квадратный метр. И я не исключаю, что часть лотов будет реализована по закрытой распродаже нужным людям»,— отмечает он.

Несмотря на высокую стоимость, спрос на квартиры в объектах будет высоким, и застройщик сможет продать все квартиры в короткие сроки, уверен господин Крупник.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева отмечает, что стоимость квадратного метра жилплощади в новых проектах в центре Уфы сейчас начинается от 150 тыс. руб. при намного большей этажности. «Учитывая, что это центр, рядом выезд из города, Заки Валиди — очень загруженная улица, то, конечно, такая этажность радует. Можно предположить, что это должно быть элитное жилье, цена может быть и за 200 тысяч рублей за квадратный метр. Самое интересно, что оно будет при этом востребовано из-за уникальной локации: рядом парк, причем исторический, вокруг нет высотных домов, и при такой этажности будут хорошие виды на центр города»,— полагает она.

Доходность проекта может быть ниже, чем при строительстве домов от 25 этажей и выше, однако если участок в собственности у застройщика, эта разница, вероятно, не станет критичной для компании, отмечает госпожа Андреева.

Спрос на квартиры в центре Уфы превышает предложение, поэтому каждый проект в этой локации обладает большим потенциалом и представляет интерес для застройщиков, констатируют в пресс-службе ГК «Жилой квартал».

«Тем более на сегодняшний день в центре среди новостроек нет альтернативы формата среднеэтажной застройки, поэтому проект однозначно будет пользоваться спросом. Согласно нашей аналитике рынка недвижимости в историческом центре города, цена за квадратный метр «на котловане», скорее всего, будет стартовать с отметки 180-185 тысяч рублей»,— прогнозируют эксперты.

Руководитель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина отмечает, что участок, на котором планируется строительство жилых домов, попадает под согласованную Минкультом России объединенную охранную зону около десяти объектов культурного наследия.

«Строительство зданий высотой выше 20 метров здесь запрещено. Кроме того, фасады должны быть выполнены в стилистике подражания классицизму»,— сообщила она.

Наталья Балыкова